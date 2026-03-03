伊朗國安首長批川普「痴心妄想」 重申不與美國談判

伊朗國家安全會議首長拉里賈尼2日強硬回應，指川普總統要和談是「痴心妄想」。（美聯社）

美國、以色列聯手打擊伊朗 後，伊朗國家安全委員會首長拉里賈尼(Ali Larijani)抨擊川普 充滿痴心妄想，重申不會與美國談判。

國會山莊報(The Hill)，紐約時報報導，拉里賈尼1日晚間在X平台發文寫道：「川普的妄想行為，將自創的美國優先口號變成了『以色列優先』，為了以色列權力飢渴的野心犧牲美國士兵；並捏造新的藉口，再次將暗殺自己人格的代價轉嫁給美國士兵與家庭。」而自從攻擊以來已有六名美國軍人在行動中喪生，拉里賈尼表示「他的痴心妄想讓該地區陷入混亂，現在擔心更多的美軍傷亡。」

拉里賈尼2日早上又在X平台發文寫道：「川普的痴心妄想將整個地區拖入了一場不必要的戰爭，現在他理所當然地擔心更多美國人的傷亡，他為了推動(以色列總理)內唐亞胡非法擴張的野心而犧牲美國的財富與鮮血，這確實非常悲哀。」貼文還模仿川普發文的全大寫字母風格。

美以襲擊導致伊朗最高領袖哈米尼 (Ayatollah Ali Khamenei)及其他高階官員喪生。67歲的拉里賈尼曾是哈米尼心腹，據一些伊朗官員稱，在戰爭爆發前，拉里賈尼已在幕後實際上治理國家。在伊朗人民對抗政府的全國性抗議活動中，拉里賈尼因殘酷鎮壓抗議，今年1月受到美國制裁。他曾監督近期的美伊核談判，但談判已在美以聯合攻擊伊朗後戛然而止。

拉里賈尼此前被視為可能願意與華府達成協議的務實派，但他2日轉貼並否認了華爾街日報的一篇報導，強調「我們不會與美國談判」；該報導稱他已透過阿曼調解人與美國聯繫，討論重啟伊朗核計畫談判的事宜。

美國和以色列打擊了伊朗境內2000多個目標，包括軍事基地和武器裝備。伊朗則以飛彈和無人機報復，攻擊目標包括以色列、鄰國伊拉克，及巴林、伊拉克、約旦、科威特、阿聯、卡達等多個海灣阿拉伯國家、賽普勒斯及一條戰略水道。根據伊朗紅新月會，截至美東時間2日早上6點，至少555人在美以空襲中喪生。