魯比歐：以色列攻伊朗後不能僅防禦 報復威脅逼美動手

美國及以色列對伊朗發動攻擊，使中東國家也捲入被報復對象，阿拉伯聯合大公國杜拜也遭到伊朗攻擊。（路透）

國務卿魯比歐2日表示，美國在得知以色列即將對伊朗 發動攻擊後，對伊朗發動先發制人的打擊，因為中東地區的美軍面臨迫在眉睫的報復威脅。

魯比歐在國會山莊向一些國會領袖簡報美以聯合軍事行動的情況，並透露了這一訊息。

每日郵報2日報導，魯比歐說，「確實存在迫在眉睫的威脅。這種威脅在於，我們知道，如果伊朗遭到襲擊(我們相信他們會遭到襲擊)，他們會立即對我們發起反擊，我們不會坐視不理，任由他們遭受打擊而不予回應。」

魯比歐表示，國防部 認定，在以色列發動攻擊後採取防禦姿態，只會讓美國遭受更多傷亡。

目前已有六名美軍士兵在戰鬥中陣亡。

魯比歐還說，「我們採取積極主動的防禦措施，以防止他們造成更大的損失。」「如果我們沒有採取行動，國會山莊就會舉行聽證會，質問我們是如何預知此事，卻沒有採取先發制人的措施來阻止更多傷亡。」魯比歐解釋說。

「沒有任何法律要求我們這樣做，」魯比歐在回應記者的指責時說。「法律規定我們必須在敵對行動開始後48小時內通知他們。我們已經這樣做了。我認為通知今天已經發出，但我們確實提前通知了國會議員。」

他接著指出，「我們不可能通知535名國會議員」，這可能是因為如此多的人知曉祕密軍事行動會構成行動安全威脅。

魯比歐表示，雖然國會有權就戰爭權力決議進行投票，但此前已經「多次」嘗試均未成功。

魯比歐也表示，即使決議獲得通過，也可能面臨法律問題，因為沒有任何一屆總統政府，無論是共和黨還是民主黨 ，曾公開表示戰爭權力決議符合憲法。他說「我們一直百分之百遵守法律，而且我們將繼續遵守法律。」