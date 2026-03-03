川普將委內瑞拉劇本搬到伊朗？找不出合作對象 白宮內部「毫無共識」

美國總統川普2日在白宮東廳舉行的榮譽勳章頒發儀式上發表談話。(歐新社)

紐約時報2日發布長篇報導指出，美國總統川普走向對伊朗開戰的步伐日益不可避免，既受到以色列總理內唐亞胡等盟友鼓動，主張對伊朗神權體制發動決定性打擊，也受到1月成功推翻委內瑞拉總統馬杜洛所帶來的自信激勵。然而，POLITICO報導，兩國內部情勢截然不同，川普在委內瑞拉行動時已心中有數，但在伊朗卻缺乏可預期的合作對象。

2名知情人士透露，在美以聯手擊斃伊朗最高領袖哈米尼 及數十名高層官員前，中央情報局（CIA ）曾試圖與伊朗革命衛隊部分成員建立聯繫。儘管相關情報協助美以鎖定目標並完成行動，川普政府對於後續誰能掌權、以及是否有可與華府 合作的人選，仍缺乏把握。

隨著伊朗戰事擴大，愈來愈明顯的是，這場衝突遠比委內瑞拉行動更為複雜、耗時更長，也將付出更高的美國人傷亡代價。一名知情人士指出，伊朗教士政權內既沒有協調一致或脫離出來、能被美國視為可接受新政府的團體，伊朗國內也不存在真正有組織的反對勢力。

川普在伊朗行動開始後的一次電話訪問中向ABC新聞表示，他原本認為可能接掌政府的幾名人選已在飛彈攻擊中喪生。他說：「不會是我們原本想到的任何人，因為他們全都死了，第二或第三順位的人也死了。」另有一名接近川普國安團隊的人士形容，目前內部對伊朗局勢的評估「毫無共識」。

川普顯然希望在伊朗複製他在委內瑞拉的成功模式。當時美國迅速行動後，隨即與馬杜洛的副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）建立良好合作關係。川普接受紐約時報訪問時指出：「我們在委內瑞拉所做的，我認為是完美的情境。」

然而，伊朗與委內瑞拉兩國體制結構差異巨大。委內瑞拉政府在過去25年間逐步滑向威權統治，總統領導少數核心人物，他們各自掌握部會與權力基礎。美方已深入這個被批評者形容為類似黑手黨的領導圈子，使得迅速「斬首」並完成後續政治安排相對容易。

相比之下，伊朗是一個已鞏固近五十年的神權政體。最高領袖掌控一套由神職、民選與軍事力量交織而成的複雜權力架構，制度設計本就用於在權位出缺時迅速補位。在缺乏美國能立即辨識為更具合作意願或更友善領導層的情況下，川普寄望伊朗人民推翻政權的構想，短期內恐難實現。

一名知情人士指出，伊朗的安全與準軍事力量目前仍大致完整，「幾乎沒有理由認為該政權無法以武力鎮壓任何抗議或示威行動。」另一名西方外交官則指出，海外的美國夥伴與盟友正等待川普政府清楚說明此次行動的具體目標，並強調華府至今仍未提出對伊朗及整個地區的長期規畫。