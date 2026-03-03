我的頻道

冬奧／劉美賢談奪金心法：失誤也很美、沒什麼好緊張

伊朗戰火引爆全球震盪 美股卻抗跌？3大關鍵因素

事前有被警告會衝擊選情 川普仍對伊朗動武：不在乎民調

編譯羅方妤／綜合報導
川普總統襲擊伊朗前曾收到資深顧問警告，可能會為期中選舉共和黨選情帶來政治風險。(歐新社)
路透報導，兩名白宮資深官員和一名與政府關係密切的共和黨人透露，川普襲擊伊朗前曾收到資深顧問私下警告，動武可能使局勢升高難以控制，且會為11月期中選舉共和黨選情帶來政治風險，但川普仍執意襲擊伊朗。

路透／益普索(Reuters/Ipsos)上周末進行的民調顯示，僅27%的美國人支持這次空襲，43%表示反對，29%表示不確定；空襲前的民調也顯示，支持對伊開戰者僅占少數。不過，川普仍堅稱自己做了「正確的事」，並認為大多數美國人支持他的決定。他辯稱，讓「瘋狂的人」取得核武，其後果將比區域衝突更為嚴重。

他說：「我覺得民調其實很好，但我不在乎民調。我必須做對的事，早就該做了。我不覺得民調低。就算高低，那也不是重點。重點是，你不能讓伊朗這種由瘋狂人士掌控的國家擁有核武。」

有些白宮官員憂心，厭戰的選民更關心生活成本問題而非海外衝突之際，川普這種外交政策上的豪賭，可能破壞共和黨人保住國會控制權的機會。

川普在發動襲擊前四天發表國情咨文，提及醫療保健和生活負擔能力問題。共和黨策士葛弗雷(Rob Godfrey)表示：「國情咨文成功聚焦在民眾關心的生活負擔能力和經濟議題，但川普卻在幾天後於中東發動戰爭。這種反差令人感到震驚且眼花撩亂。讓期中選舉選民接受這種反差，是白宮必須在未來幾周進行的要務之一。」

川普 共和黨 期中選舉

川普政府想拖延關稅案 遭上訴法院駁回 啟動退稅程序

川普對伊朗動武未經授權 國會將辯「戰爭權力決議案」

