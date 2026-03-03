我的頻道

冬奧／劉美賢談奪金心法：失誤也很美、沒什麼好緊張

伊朗戰火引爆全球震盪 美股卻抗跌？3大關鍵因素

梅蘭妮亞主持安理會 談戰火下的兒童 伊朗駐聯國大使斥虛偽

編譯盧炯燊／綜合報導
第一夫人梅蘭妮亞2日主持安理會討論有關戰爭衝突中的兒童問題，她承認在美襲擊伊朗的背景下，主持這場會議「充滿挑戰」。(路透)
第一夫人梅蘭妮亞．川普(Melania Trump) 2 日主持安理會有關戰爭衝突中的兒童問題。她承認在美國與以色列聯合襲擊伊朗的背景下，主持這場會議「充滿挑戰」。

綜合美聯社、路透等報導，安理會這場會議的主題為「衝突中的兒童、技術與教育」，梅蘭妮亞在首先發言中強調透過教育促進包容與世界和平，說「美國與全世界所有兒童站在一起」。她的發言並未具體提及美以襲擊伊朗，只表示「希望很快就能迎來和平」。

安理會主席通常由各國總統、總理、外交部長等擔任，由於3月適值美國輪任主席國，於是梅蘭妮亞有機會成為聯合國以國家領導人配偶身分主持會議的首例。輪值主席有權選擇部分會議主題，2 日的「衝突中的兒童」主題，早在美以攻打伊朗前已經安排，也是梅蘭妮亞推動的重要議題。

梅蘭妮亞乘車抵達聯合國總部時，秘書長古特瑞斯在場迎接，安理會15個成員國代表與她逐一握手及合照。

梅蘭妮亞發言說，「和平不必脆弱」，「只有當知識及理解在社會中得到充分重視時，才能實現持久和平」。

儘管她談到需要在衝突中保護兒童及獲得教育與技術的機會，但川普卻對聯合國以及其他致力解決兒童問題的國際組織，大幅削減資金及撤回支持。

更諷刺的是，在美、以首天的行動裡，伊朗南部一所女子小學遭到空襲，造成至少165人死亡、數十人傷，在這樣對兒童下毒手的陰影下，伊朗駐聯合國大使伊拉瓦尼(Amir Saeid Iravani)直斥，美國一邊對伊朗城市發動空襲，一邊召開關於在衝突中保護兒童的會議，做法「極其可恥且虛偽」。

他向記者說，美國口中所謂「保護兒童」、「維護國際和平與安全」，明顯與「聯合國憲章」的規定完全相反。

聯合國政治事務負責人迪卡洛(Rosemary DiCarlo)說，聯合國已注意到伊朗女子小學遇襲的報導，又指美以的襲擊行動，對整個地區的兒童造成嚴重影響。以色列、阿拉伯聯合大公國、卡達、巴林，阿曼等國學校已經關閉。

美以空襲首日，伊朗一所女子小學遭攻擊造成逾165人死亡，民眾在現場救援。(路透)
伊朗 以色列 聯合國

