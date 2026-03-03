梅蘭妮亞主持安理會 談戰火下的兒童 伊朗駐聯國大使斥虛偽

第一夫人梅蘭妮亞2日主持安理會討論有關戰爭衝突中的兒童問題，她承認在美襲擊伊朗的背景下，主持這場會議「充滿挑戰」。(路透)

第一夫人梅蘭妮亞．川普(Melania Trump) 2 日主持安理會有關戰爭衝突中的兒童問題。她承認在美國與以色列 聯合襲擊伊朗 的背景下，主持這場會議「充滿挑戰」。

綜合美聯社、路透等報導，安理會這場會議的主題為「衝突中的兒童、技術與教育」，梅蘭妮亞在首先發言中強調透過教育促進包容與世界和平，說「美國與全世界所有兒童站在一起」。她的發言並未具體提及美以襲擊伊朗，只表示「希望很快就能迎來和平」。

安理會主席通常由各國總統、總理、外交部長等擔任，由於3月適值美國輪任主席國，於是梅蘭妮亞有機會成為聯合國 以國家領導人配偶身分主持會議的首例。輪值主席有權選擇部分會議主題，2 日的「衝突中的兒童」主題，早在美以攻打伊朗前已經安排，也是梅蘭妮亞推動的重要議題。

梅蘭妮亞乘車抵達聯合國總部時，秘書長古特瑞斯在場迎接，安理會15個成員國代表與她逐一握手及合照。

梅蘭妮亞發言說，「和平不必脆弱」，「只有當知識及理解在社會中得到充分重視時，才能實現持久和平」。

儘管她談到需要在衝突中保護兒童及獲得教育與技術的機會，但川普卻對聯合國以及其他致力解決兒童問題的國際組織，大幅削減資金及撤回支持。

更諷刺的是，在美、以首天的行動裡，伊朗南部一所女子小學遭到空襲，造成至少165人死亡、數十人傷，在這樣對兒童下毒手的陰影下，伊朗駐聯合國大使伊拉瓦尼(Amir Saeid Iravani)直斥，美國一邊對伊朗城市發動空襲，一邊召開關於在衝突中保護兒童的會議，做法「極其可恥且虛偽」。

他向記者說，美國口中所謂「保護兒童」、「維護國際和平與安全」，明顯與「聯合國憲章」的規定完全相反。

聯合國政治事務負責人迪卡洛(Rosemary DiCarlo)說，聯合國已注意到伊朗女子小學遇襲的報導，又指美以的襲擊行動，對整個地區的兒童造成嚴重影響。以色列、阿拉伯聯合大公國、卡達、巴林，阿曼等國學校已經關閉。