美伊開戰／荷莫茲海峽堪稱原油命脈 若被截斷恐拖垮全球經濟

每日約1400萬桶原油須通過荷莫茲海峽運輸，占全球原油貿易量20%。這張地圖標示出伊朗與荷莫茲海峽的相對位置。(路透)

荷莫茲海峽是全球原油一大命脈，每日約1400萬桶原油須通過該海峽運輸，占全球原油貿易量的20%；其中約四分之三運往中國、印度、日本和南韓，中國有一半原油進口來自該海峽。專業人士分析，「荷莫茲危機」不但會嚴重中斷中東石油供應，最壞情況還可能引發全球經濟衰退。

伊朗已發出警告，「任何船隻均不得通過荷莫茲海峽」，並表示將攻擊美英油輪，波斯灣周邊已傳出三艘油輪遇襲。

曾任前總統布希能源顧問的拉皮丹能源集團創辦人麥克納利說，交易人士低估伊朗為報復美國攻擊而對市場構成的威脅，可能使油價飆升至每桶突破百美元，伊朗擁有大量水雷和短程飛彈，足以嚴重干擾該水道通行；另一種可能的干擾則是基於安全疑慮與保險費上升，船東選擇避開該航線，荷莫茲海峽若長期關閉，勢必會引發全球經濟衰退。

若市場持續動盪，緩衝空間較小的國家可能特別脆弱。花旗集團分析師指出，外匯存底較低的國家，如阿根廷 、斯里蘭卡、巴基斯坦 與土耳其 ，面臨資本突然外流與貨幣貶值風險升高。

麥克納利說，目前通過荷莫茲海峽的原油中，只有少部分可改道。沙烏地阿拉伯擁有一條橫跨國境、從東岸延伸至紅海西岸的輸油管線；阿聯則有一條通往阿曼灣的管線，可繞過荷莫茲海峽。

華府智庫清晰視野能源夥伴公司研究部主管布克表示，若油價飆升，川普政府可能動用戰略石油儲備。