以其人之道還治其身 美軍首度對伊朗動用自殺式無人機

編譯劉忠勇／綜合報導
圖為在基輔上空攝得的俄軍伊朗製 Shahed-136。（路透）
圖為在基輔上空攝得的俄軍伊朗製 Shahed-136。（路透）

美國軍方向來以高價、尖端武器著稱，如今對伊朗的空襲中，卻首度開始投放平價無人機，以其人之道還治其人之身。

美軍部署的一款伊朗「見證者」（Shahed）無人機的仿製版本。「見證者」廣泛用於攻擊以色列、波斯灣的美國盟友及烏克蘭

美國中央司令部發布新聞稿說，「中央司令部所屬的『蠍子打擊特遣隊』（Task Force Scorpion Strike）在『史詩之怒』（Operation Epic Fury）行動中，史上頭一遭將單程攻擊無人機投入實戰。這些低成本無人機仿效了伊朗的『見證者』（Shahed）系列，如今正用來執行美製報償。」

「蠍子打擊特遣隊」是史上首支專責單向攻擊無人機的中隊，由美國中央司令部轄下的中央特種作戰司令部人員領軍。

這款美國無人機名為LUCAS「低成本無人戰鬥攻擊系統」，由 Spectreworks公司開發，仿自伊朗的 Shahed-136 ，每架成本約3.5萬美元；相較之下，先進飛彈的單價可高達數百萬美元。LUCAS亦可改裝執行偵察任務。美國軍方將此系統視同和彈藥一般的「消耗性」軍火。

LUCAS 無人機近日也已從美軍艦艇完成試射，此舉接軌美國國防部「複製者」（Replicator）無人機擴編計畫，旨在於各作戰領域部署「數以千計」的自主無人機。

「複製者」計畫的主要目標之一，在於抵銷中國大陸在兵力和有人操作系統上的軍事優勢，並嚇阻北京對台灣可能的入侵。這也呼應了印太司令部司令帕帕羅上將的觀點，他主張利用大規模無人機群，將台灣海峽轉化為「人間煉獄」。

伊朗 以色列 烏克蘭

川普警告：對伊朗戰爭將持續4周 恐有更多人死亡

伊朗飛彈雨攻擊波灣多國 傳美駐科威特使館遇襲 影片曝光

