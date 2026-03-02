彈藥庫存定成敗 美軍拚「速戰速決」要在耗盡前完成任務

報導指出，美軍想速戰速決，以免彈藥儲備見底。圖為林肯號航母上的水兵把炸彈推上飛行甲板，準備出擊。(美聯社)

美國和以色列 聯手對伊朗 發動大規模空襲後，川普總統揚言若伊朗反擊，美國將發動更猛烈軍事行動，目的是希望速戰速決，避免彈藥耗盡。換言之，這場行動成敗關鍵就在美軍彈藥庫存量。

華爾街日報(WSJ)報導，美以兩國此次空襲伊朗領導層與主要軍事目標，主要為削弱伊朗飛彈和無人機的報復能力，美國中央司令部(U.S. Central Command)證實已經成功攔截數百枚伊朗飛彈和無人機襲擊，川普透過社群媒體發文強調：「猛烈精準的轟炸將持續進行，延續至本周或直到我們實現中東以及全世界的和平目標為止！」

不過空襲能持續多久目前不得而知，因為五角大廈稱之為「彈藥庫深度」(magazine depth)的防空攔截器具體庫存量屬於機密，而且隨著與伊朗的衝突升高，美軍部署在中東的防空資源逐漸耗盡，華府智庫「史汀生中心」(Stimson Center)資深研究員格里科(Kelly Grieco)指出：「最大挑戰就是武器消耗速度非常快，耗費速度遠超過補給速度。」

除了防禦伊朗飛彈和無人機攻勢的「愛國者」(Patriot)和「標準」(Standard)攔截導彈需要加緊補充，還有為打擊伊朗派上用場的「戰斧」遠程反艦導彈(簡稱TLAM)和機載武器也有斷糧危機，華府智庫「新美國安全中心」(Center for a New American Security，CNAS)資深研究員瓦瑟(Becca Wasser)表示：「川普政府在全球各地，包括在中東針對伊朗和葉門武裝組織『青年運動』(Houthi)的攻擊，以及聖誕節當天對尼日發動軍事行動，皆以驚人速度發射TLAMS。」並補充道：「根據我們的兵推TLAMS也是美中衝突發生第一周率先使用的彈藥。」

儘管美軍此次有以色列軍方支援，緩解彈藥供應壓力，不過有美國官員透露以軍「箭-3」(Arrow 3)防空攔截飛彈短缺，還有伊朗軍方反擊力道也明顯大不如前，華府智庫「保衛民主基金會」研究員、前以色列軍方發言人康里克斯(Jonathan Conricus)點出最大關鍵：「最終還是要看數量，我們有多少攔截飛彈，而對方又能部署並發射多少導彈發射裝置。」