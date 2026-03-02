我的頻道

內線？哈米尼身亡前數小時賭盤暴衝 有人狂撈670%報酬

不只3美軍陣亡？伊朗指美逾560死傷 傳6名CIA高官被炸死

川普警告：對伊朗戰爭將持續4周 恐有更多人死亡

編譯廖振堯／綜合報導
以色列遭伊朗飛彈攻擊。(路透)
川普總統警告稱，美以聯合對伊朗的戰爭可能會持續「大約四周」，他同時悼念了在衝突中喪生的三名美軍，並表示可能會有更多人死亡。

以色列遭伊朗飛彈攻擊。(路透)
川普1日接受每日郵報訪問時說，軍事行動「正按計畫進行」，他表示空襲還將持續數日，也透露與伊朗戰爭的潛在時間表，他說，「我們估計大概需要四周左右，一直以來都是如此；儘管伊朗實力強大—畢竟它是一個大國—估計戰鬥需要四周，也可能更短。」川普總統1日下午在佛州海湖莊園接受「每日郵報」電話訪問，談到了在對伊朗的空襲中陣亡的三名美國軍人。

美軍3人陣亡5人受傷

巴林一棟大樓遭伊朗飛彈攻擊。(路透)
美軍中央司令部1日宣布，美軍有三人陣亡、五人負傷。川普總統承認，這三名美軍士兵的陣亡是他第二任期的第一次。1月份，委內瑞拉馬杜洛被捕，及去年6月對伊朗核設施的轟炸，均未造成任何美軍陣亡。

「我們做得相當不錯」，他指出，「陣亡將士都是很棒的人，非常出色」「你知道，不幸的是，我們預料到會發生這種事。這種情況可能會持續發生，也可能再次發生。」川普另在1日發布的影片中表示「已打擊伊朗境內數百個目標」，稱已摧毀並擊沉伊朗海軍的9艘船艦，包括大型或重要的船艦。

伊飛彈未擊中林肯號

伊斯蘭革命衛隊(IRGC)則發射四枚彈道飛彈襲擊美國航艦林肯號但並未擊中；美軍中央司令部則表示IRGC已被摧毀。行動中美軍出現三人陣亡、五人重傷，另以色列一座猶太教堂遭遇目前死傷最慘重的飛彈襲擊。

綜合媒體報導，伊朗1日發射飛彈攻擊以色列中部，擊中了一座居民避難的猶太教堂，造成至少9人死亡、45人受傷，正搜尋11名失蹤民眾。這是自美以聯手發動攻擊以來，以色列境內遭遇傷亡最慘重的襲擊。

伊拉克的親伊朗武裝組織「Islamic Resistance in Iraq」襲擊了艾比爾(Irbil)機場附近的一個美軍基地，發射自殺式無人機攻擊，隨後該組織又發表聲明稱利用火箭砲攻擊了另一個基地。目前尚無立即傷亡報告。

美軍反駁了伊朗領導層聲稱擊中林肯號的說法，表示「發射的飛彈甚至連靠近都談不上」。中央司令部(CENTCOM)在X平台上發文表示林肯號仍持續起降飛機。林肯號是美軍部署在該地區的兩艘航母之一。美軍1日更發文稱，已派出B-2匿蹤轟炸機使用2000磅炸彈襲擊了伊朗的彈道飛彈設施。

中央司令部1日宣布共有3名軍人死亡、5人重傷，但未提供進一步資訊，這是本次行動已知首批傷亡的美軍。知情人士透露，喪生的三名美軍是派駐科威特的陸軍士兵，隸屬於負責物資與後勤的部隊。

英國、法國和德國表示，他們準備與美國及其夥伴合作，以協助阻止伊朗的報復性攻擊。三國領導人在一份聯合聲明中表示他們對伊朗的魯莽襲擊感到震驚，這些襲擊正威脅他們在該地區的軍人和公民，已同意在此事上與美國和該地區盟友合作。

以色列軍方表示，正加強攻擊伊朗政府目標。軍方簡報稱1日共出動100架戰機，同時擊中了伊朗首都德黑蘭的各個目標，包括隸屬於伊朗空軍、飛彈司令部、安全部隊的建築。此外，以軍亦透露2日凌晨有一枚飛行物從黎巴嫩越境進入以色列，觸發了以色列北部多個地區的警報，但成功攔截，另有幾枚落入空曠地區，目前無傷亡或財損報告。襲擊是伊朗支持的真主黨(Hezbollah)所為，真主黨聲明稱這是為了報復哈米尼被殺以及以色列的一再侵略，以色列隨後對黎巴嫩首都發動了空襲。

中東航空樞紐杜拜機場遭伊朗飛彈攻擊，冒出黑煙。(美聯社)
