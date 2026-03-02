我的頻道

美以聯手攻伊 中國學者：美國欲掌控全球能源命脈

千人斬成人影星「大戰400人」懷孕了 將靠一招找生父

哈米尼之死 在美伊朗裔憂喜參半：是好事 但問題還沒解決

編譯廖振堯／綜合報導
支持美以軍事行動的人士2月28日在白宮附近，慶祝伊朗終於獲得自由。(美聯社)
自1989年以來擔任伊朗最高領袖的哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)於2月28日在以色列空襲中喪生。全美各地的伊朗裔人士感受五味雜陳，他們在各個伊朗聚居區表達出喜悅希望，或是沮喪恐懼，以及擔憂仍在伊朗的親人。

華盛頓郵報報導，有些人走上街頭慶祝，揮舞著伊朗國旗，高喊「美國！美國！」。另一些人則組織抗議活動，他們警告在經歷了數十年的暴力衝突之後，對伊朗採取軍事行動只會更進一步破壞該地區的穩定。

61歲住在德州的化學教授霍爾莫茲(Zahra Hormoz)在空襲當天透過電話聯繫上了還在德黑蘭的兄弟姊妹。她說他們欣喜若狂，慶祝伊朗領導層被清除。但霍爾莫茲依然憂心忡忡，因為她的家人還是需要躲躲藏藏，且連日來她看到伊朗民眾在網上發影片稱他們的親人在美以空擊前就被伊朗政權殺害。她表示「這是這個政權統治我們國家47年來最好的時刻，現在我們正等待黑暗過去、光明重現。」

也有人覺得這並不值得歡欣鼓舞。43歲的活動人士阿舒里(Aida Ashouri)記得兩伊戰爭期間，她這個小女孩躲在祖母家的地下室裡，外頭炸彈震天，她不希望其他人經歷這樣的暴力，「我們這代人已經厭倦了這一切，眼睜睜地看著自己的經濟自主權被這些無休止的戰爭束縛。」並說空襲只會為伊朗人民帶來更多的暴力和苦難，「他們理應在沒有干預、沒有炸彈的情況下繁榮發展，建造他們想要的國家。」

43歲住在芝加哥的賈拉利(Iman Jalali)也覺得哈米尼是好事，但他還不會慶祝，他認為伊朗政權跟與伊拉克的胡森政權、敘利亞的阿薩德政權不同，伊朗有一套龐大的繼任計畫，能維持其權力結構並將美國拖入一場曠日持久的戰爭，「很多人都以為殺死領導人就推翻政權了…伊朗體系的多層冗餘機制就是為了抵禦斬首。」

17歲以難民身分移居美國的薩哈爾(Sahar)看到新聞後徹夜難眠，她說這是史上最糟糕的伊朗政府，不關心甚至殺害自己的人民，所以當然為此感到高興，但也說「我們竟然為此感到高興，非常悲哀。」

