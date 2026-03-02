UN安理會緊急會議 美伊代表對罵 秘書長籲各方停火

美國駐聯合國大使沃茲說，美國並未違反國際法。(路透)

美以聯手攻擊伊朗 ，引爆中東戰火，聯合國安理會2月28日召緊急會議，然而會場內也是硝煙彌漫；美國、以色列 與伊朗代表言辭交鋒，吵成一團，甚至出現美國與伊朗代表對罵的罕見場面。聯合國秘書長古特瑞斯(Antonio Guterres)呼籲各方停火，重返談判桌，以免戰火蔓延。

古特瑞斯率先發言，先是指出美國與以色列的空襲伊朗違反國際法與聯合國憲章，接著又指責伊朗的報復行動侵犯了巴林、伊拉克、約旦、沙烏地阿拉伯、科威特、卡達與阿拉伯聯合大公國等中東國家的主權。他敦促各方立刻停火，重返談判桌，並且警告，中東地區的軍事行動恐將引發難以控制的連鎖反應。

美國駐聯合國大使沃茲(Mike Waltz）堅持美國行動合法。他表示：「國際社會長期以來堅守簡單且必要的一貫原則，即是伊朗不能擁有核武。」他指出，過去聯合國有多次決議，但都被德黑蘭藐視。他又說：「這項原則不是政治問題，而是全球安全問題。為此，美國採取行動是合法的。」

以色列駐駐聯合國大使達諾(Danny Danon)強調，空襲是解除威脅，終結極端主義的必要手段。

伊朗駐聯合國大使伊拉瓦尼譴責美國和以色列，稱他們觸犯戰爭罪。(路透)

伊朗駐聯合國大使伊拉瓦尼(Amir Saeid Iravani)譴責美以攻擊造成平民傷亡，尤其是伊朗南部米納布學校(Minab School)超過100名兒童罹難，這是「戰爭罪行」。他並且指責聯合國與安理會，伊朗近日多次向聯合國警告美國「鼓動戰爭的聲明」，聯合國卻是置若罔聞。

會場上各方對立態勢明顯，沃茲與伊拉瓦尼甚至相互對罵。在沃茲表示美國沒有違反國際法後，伊拉瓦尼要求發言，他說：「我建議美國代表要有禮貌，這樣對他與他代表的國家會比較好。」

沃茲立刻反擊：「坐在這裡的那位代表，代表的是一個已殺害與監禁數以萬計同胞的政權威性，只是因為想脫離這個暴政。」

此外，俄羅斯 駐聯合國大使涅班濟亞(Vassily Nebenzia)譴責美國與以色列的軍事行動，要求立即停火。中國駐聯合國代表傅聰的態度則是相較和緩，表示中國非常關切中東突發的緊張情勢，並且支持俄羅斯敦促重返外交談判的呼籲。