美空襲伊 荷姆茲海峽航行量暴跌70% 國際油價恐續飆

編譯中心／綜合報導
中東戰火復熾，油輪往來的咽喉荷姆茲海峽的運量驟減七成。(美聯社)
美國與以色列空襲伊朗後，荷姆茲海峽商船通行量急凍，較平時驟降約七成；市場憂心，這條全球能源運輸命脈若持續受阻，將衝擊國際油氣供應。分析師指出，若伊朗持續反擊甚至封鎖航道，供應中斷風險將推升油價破90美元；油價是否站穩90美元，將成為判斷是否演變為能源危機的重要分水嶺。

沙烏地阿拉伯、俄羅斯等石油輸出國組織與盟國(OPEC+)等主要成員國，1日宣布4月原則上恢復增產，每日將增產20.6萬桶，但分析師指目前僅沙國與阿聯有餘力增產，且荷姆茲海峽的航運實質上已停擺，增產的石油能否順利運出還是問題。

荷姆茲海峽寬度約21公里，全球約20%石油和天然氣由此通行，是全球關鍵的能源運輸命脈。彭博指出，中國約三分之一原油供應經此運輸，但伊朗對中國而言仍是可替代的能源夥伴，中方正權衡在中東的選項。

紐約時報引述了船舶追蹤平台MarineTraffic指出，截至伊朗當地2月28日深夜，通過荷姆茲海峽的船舶流量較平時驟降七成。阿曼海事安全中心表示，一艘掛著帛琉國旗的油輪「天光號」(Skylight)1日在阿曼穆桑達姆半島外海遭到攻擊，導致船上四人受傷，但該中心未說明是什麼擊中船隻。

與伊斯蘭革命衛隊(IRGC)關係密切的塔斯尼姆通訊社報導，伊朗軍方2月28日警告船舶避免進入荷姆茲海峽，稱該水域目前不安全。不過，一名美國官員說，未見伊朗試圖對海峽實施軍事封鎖的證據。川普總統也在社群平台表示，美方將鎖定伊朗海上投射能力，「我們會徹底摧毀他們的海軍」。

分析人士說，伊朗若要全面封鎖荷姆茲海峽相當困難，代價高昂且將排擠其他作戰資源；相較之下，過往更常見的是騷擾航運、扣押船隻或選擇性襲擊，而非長期全面中斷通行。紐約時報引述油運監測機構TankerTrackers.com指出，目前仍有55艘油輪停留在伊朗水域，其中18艘載有原油、37艘空船待命；海峽若持續出現瓶頸，除可能牽動全球供應，也將反噬伊朗出口。

石油 紐約時報 伊朗

UN安理會緊急會議 美伊代表對罵 秘書長籲各方停火

彈藥庫存定成敗 美軍拚「速戰速決」要在耗盡前完成任務

避戰火 馬士基等航運巨頭急繞道 貨櫃壅塞潮恐再起

美伊戰火衝擊荷姆茲海峽 油價飆13%衝82美元 最壞恐見120美元

本周開盤前 五件國際事不可不知

學者：荷姆茲海峽若持續遭封鎖 全球能源結構將重組

