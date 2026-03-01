我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗若鎖荷姆茲海峽 國際油價恐衝破100美元

伊朗嗆祭出「史上最大報復」 川普回應：將以前所未見的力量還擊

伊朗嗆祭出「史上最大報復」 川普回應：將以前所未見的力量還擊

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統2月28日透過影片宣布對伊朗的軍事行動。(路透)
川普總統2月28日透過影片宣布對伊朗的軍事行動。(路透)

美國與以色列聯手對伊朗發動軍事行動，伊朗最高領袖哈米尼遇襲身亡，德黑蘭宣告全力報復。美國總統川普於美東時間3月1日發文，警告伊朗勿輕舉妄動，否則「我們將以前所未見的力量回擊」。

美以聯軍2月28日對伊朗進行大規模空襲，哈米尼位於德黑蘭官邸內辦公室遇襲身亡，伊朗國營電視台稍早已證實消息，並發表最高國家安全委員會聲明誓言報復，將「對壓迫者展開大規模起義」。

對此，川普在真實社群發文提到，「伊朗方才表明將狠狠反擊，祭出比他們遭受過的任何攻擊還猛烈。」

▲ 影片來源：truthsocial＠realDonaldTrump（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

川普接著以全文大寫表示：「他們最好不要那樣做，因為如此一來，我們將以前所未見的力量還擊！」

路透報導，以色列國防軍3月1日再度對伊朗發動新一輪打擊，目標鎖定彈道飛彈和防空系統。

伊朗革命衛隊同日也聲明，揚言很快將再度針對美國基地與以色列發動「史上最大規模」的攻勢。

世報陪您半世紀

川普 以色列 彈道飛彈

上一則

伊朗媒體：伊軍襲擊伊拉克北部美軍基地 導彈擊中以色列總參謀部

下一則

美以攻擊伊朗／曼達尼批非法戰爭「災難性升級」

延伸閱讀

傳川普已看過伊朗最高領袖哈米尼遺體照 可能接班人選曝光

傳川普已看過伊朗最高領袖哈米尼遺體照 可能接班人選曝光
川普證實擊斃伊朗最高領袖哈米尼 伊朗僅貼1張照片回應

川普證實擊斃伊朗最高領袖哈米尼 伊朗僅貼1張照片回應
逃不過美國追蹤 川普稱伊朗最高領袖哈米尼已身亡：轟炸將持續

逃不過美國追蹤 川普稱伊朗最高領袖哈米尼已身亡：轟炸將持續
美軍：成功防禦伊朗數百次反擊 尚未傳出美軍傷亡

美軍：成功防禦伊朗數百次反擊 尚未傳出美軍傷亡

熱門新聞

台灣台積電。（美聯社）

美政府早警告 紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略

2026-02-24 07:10
美國總統川普21日在白宮出席州長晚宴。（路透）

最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮

2026-02-22 09:45
霍金被拍到與兩名比基尼女子合影，家屬表示二女是霍金的長期看護。(摘自司法部網站)

艾普斯坦檔案赫見物理學家霍金與比基尼女子合影 家屬說話了

2026-02-25 20:17
大法官羅伯茲（坐者左起）、凱根、卡瓦諾、巴瑞特24日出席國情咨文。(路透)

川普當面嗆最高院 大法官全程這表情 灌水投資被CNN打臉

2026-02-24 23:37
國防部長赫格塞斯要求Anthropic在期限前開放AI技術供合法軍事用途，否則將失去五角大廈合約。（美聯社）

赫塞斯：Anthropic若不開放AI就滾 不排除動用國防生產法

2026-02-24 20:55
美國總統川普20日在華府白宮舉行記者會，回應最高法院裁定他加徵關稅逾越職權一事。(路透)

最高院判決後美平均關稅大降至8.3% 20大進口國台灣關稅排第5高

2026-02-21 03:00

超人氣

更多 >
從雲南大山考進頂大 23歲博士生胃癌晚期 坦言1糟糕習慣

從雲南大山考進頂大 23歲博士生胃癌晚期 坦言1糟糕習慣
伊朗反擊美以聯手空襲行動 局勢發展一文掌握

伊朗反擊美以聯手空襲行動 局勢發展一文掌握
以色列媒體稱伊最高領袖哈米尼身亡 川普證實

以色列媒體稱伊最高領袖哈米尼身亡 川普證實
伊朗證實 86歲最高領袖哈米尼遇襲身亡

伊朗證實 86歲最高領袖哈米尼遇襲身亡
川普8分鐘談話 宣布對伊朗展開「大規模作戰行動」

川普8分鐘談話 宣布對伊朗展開「大規模作戰行動」