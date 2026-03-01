我的頻道

伊朗若鎖荷姆茲海峽 國際油價恐衝破100美元

伊朗嗆祭出「史上最大報復」 川普回應：將以前所未見的力量還擊

川普促伊朗人民「接管」政府 伊外長：不可能的任務

編譯俞仲慈／綜合報導
關心家鄉的海外伊朗裔人士2月28日都盯著電視手機，關心伊朗局勢發展，得知川普總統宣布伊朗哈米尼死亡的消息，喜極而泣，相互擁抱慶祝。(路透)
關心家鄉的海外伊朗裔人士2月28日都盯著電視手機，關心伊朗局勢發展，得知川普總統宣布伊朗哈米尼死亡的消息，喜極而泣，相互擁抱慶祝。(路透)

東部時間28日凌晨，美以兩國聯手空襲伊朗後，隨後總統川普透過錄影演說強調，軍事行動為爭取伊朗人民自由，呼籲有志之士「接管」神權政權，不過伊朗外長反嗆川普的如意算盤是「不可能的任務」。

根據英國BBC報導，美國東部時間28日凌晨2時30分，川普在佛羅里達州海湖莊園(Mar-a-Lago)發表演說，證實美軍對伊朗發動軍事行動：「這是一個非常簡單的訊息，要他們永遠不會擁有核武器。」

同時川普強調攻擊行動師出有名：「伊朗政權是一個極其頑固、可怕的惡棍集團，具威脅性的行動直接危及美國與我們的軍隊、我們在海外的基地以及我們在世界各地的盟友。」並強調美國政府別無選擇：「我們多次嘗試達成協議，我們努力了。」川普在首任任期單方面退出世界大國與伊朗在2015年達成的核協議。

川普先發制人，發動名為「史詩狂怒行動」(Operation Epic Fury)軍事行動，對德黑蘭政府而言，猶如遭到羞辱，軍方全力反擊，包括七個阿拉伯國家和以色列等多處美軍基地受到攻擊，對此川普坦承：「勇敢的美國英雄可能會犧牲，我們可能會有傷亡。」並強調：「我們這樣做，不是為了眼前利益，我們是為了未來，這是一項崇高使命。」

回顧去年5月川普訪問中東，還嚴詞譴責當權派對國家的破壞遠比建設更多，如今局勢丕變，川普將自己塑造成願意承擔風險以拯救伊朗人民的美國英雄：「沒有哪位總統願意像我今晚這樣行事，現在你們有了一位全力滿足你們願望的總統。」並呼籲伊朗人揭竿起義： 「美國以壓倒性力量與毀滅性打擊來全力支持你們。」

當天凌晨4時，川普接受華盛頓郵報獨家電話訪問，表示關心伊朗人民自由：「我只想要伊朗人民自由，我想要一個安全的國家，而這正是我們要實現的(目標)。」

不過伊朗外長阿拉格齊(Abbas Araghtschi)接受國家廣播公司新聞網(NBC News)訪問時，除了譴責美以攻擊行動非法且無端挑釁，反嗆川普企圖推翻德黑蘭政權猶如「不可能的任務」，但透露伊朗有意緩解危機，呼籲川普停止軍事行動：「如果美國想要談的話，他們知道如何聯絡我們。」

