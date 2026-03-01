巴林基地冒火球…美軍遭伊朗反擊0傷亡 各地受損微乎其微

我的頻道

編譯廖振堯／綜合報導
遭到美以聯手軍事行動攻擊後，伊朗首都德黑蘭居民2月28日急著逃出城外避災，高速公路大塞車。(歐新社)
遭到美以聯手軍事行動攻擊後,伊朗首都德黑蘭居民2月28日急著逃出城外避災,高速公路大塞車。(歐新社)

美國、以色列聯合籌畫行動數月，向伊朗發動軍事打擊，川普總統28日凌晨表示主要目的是帶給伊朗人民自由。攻擊開始約12小時後，美軍報告稱攻擊目標包括伊斯蘭革命衛隊(Revolutionary Guard)指揮設施、防空設施、飛彈和無人機發射場、軍用機場，雖然受到數百次伊朗飛彈和無人機反擊，但沒有美軍人員傷亡，美軍基地受損也微乎其微；以色列則表示擊斃了革命衛隊司令、國防部長、國安委員會秘書。

華盛頓郵報、美聯社報導，衛星影像和影片揭示了美國和以色列空襲伊朗的地點，包括伊朗最高領袖哈米尼(Ayatollah Ali Hosseini Khamenei)位於德黑蘭的住所。影片顯示，哈米尼官邸附近升起滾滾濃煙，該建築區內設有多個政府機構，多棟建築嚴重受損或被毀，原本綠意盎然的花園被塵土與瓦礫覆蓋。

伊朗官員曾警告若遭攻擊，以色列與美軍基地將被視為合法目標；哈米尼於2月1日表示美國打擊伊朗將引發區域戰爭。伊朗已展開報復，至少攻擊了該地區一處美軍設施，是位於巴林、美國海軍第五艦隊總部所駐的海軍基地，近期數十架美軍運輸與加油機部署至區域內基地。一段從基地外拍攝的影片顯示，一名男子開車駛向大門後方，濃煙籠罩著建築物，影片字幕寫道：「這真是難以置信。」另一段影片拍到襲擊發生的瞬間，有人說道「他們襲擊了美國海軍中央司令部(NAVCENT)大樓」。

另兩段影片顯示攻擊發生後，基地內立即湧出滾滾濃煙。巴林國家通訊社報道稱，攻擊目標是基地內的一個服務中心。一段影片顯示，一架伊朗「見證者」(Shahed)無人機在空中盤旋，隨後俯衝而下，引爆巨大的火球，隨後升起一團深灰煙霧。它擊中了一個疑似雷達罩(radome)的球形結構，這是軍事基地中常見用於保護雷達或通信設備的外殼。

伊朗最初的報復攻擊未造成美軍人員傷亡，但已凸顯防空之難處：伊朗無人機速度遠慢於飛彈，雖較易追蹤與攔截，但低空飛行也更難偵測。伊朗Fars通訊社稱，伊朗飛彈還瞄準包括卡達的烏代爾(al-Udeid)空軍基地、科威特的阿里薩冷(Ali al-Salem)空軍基地、阿聯酋的達夫拉(al-Dhafra)空軍基地等美軍設施。

據以色列安全官員簡報、川普發文表示，哈米尼已遭擊斃。川普警告將持續大規模精準轟炸，且將持續一周甚至更久。他表示目標是摧毀伊朗海軍、消滅德黑蘭支持的區域代理人，呼籲革命衛隊放棄抵抗，否則必死無疑。

伊朗2月28日遭到美國以色列聯手攻擊，已證實最高領袖哈米尼已在軍事行動中死亡。圖...
伊朗2月28日遭到美國以色列聯手攻擊，已證實最高領袖哈米尼已在軍事行動中死亡。圖為首都德黑蘭2月28日街頭焚燒的車輛。(路透)

伊朗 以色列 哈米尼

紐時：伊朗非急迫威脅 川普判斷時機成熟押注內部起義

美以聯手攻伊朗／安理會緊急開會 歐洲中東避免直接批評川普

杜拜機場遭伊朗自殺無人機攻擊 女滿臉血逃命畫面曝光

伊朗飛彈報復延燒波灣 杜拜五星飯店遇襲大火畫面曝 阿布達比1死

台人赴巴林下榻美軍基地旁 飛彈震撼如地震居民驚逃

美軍：成功防禦伊朗數百次反擊 尚未傳出美軍傷亡

