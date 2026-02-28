我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普證實擊斃伊朗最高領袖哈米尼 伊朗僅貼1張照片回應

紐約市府擬漲9.5%房產稅 布碌崙民代抗議

川普證實擊斃伊朗最高領袖哈米尼 伊朗僅貼1張照片回應

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國稱已擊斃伊朗最高領袖哈米尼。(新華社)
美國稱已擊斃伊朗最高領袖哈米尼。(新華社)

紐約時報報導，美國與以色列2月28日對伊朗發動攻擊，美國總統川普同日在真實社群證實，已擊斃伊朗最高領袖哈米尼，伊朗當局尚未作出官方回應，但透過哈米尼在社群媒體X的帳號發表一張照片，是一名教士手持燃燒的長劍，同時寫著哈米尼的名號「海達爾」（Hyder），這在伊朗語境中也常被視為戰鬥口號。

川普稍早發文證實哈米尼已遭擊斃，「哈米尼，史上最邪惡的人之一，死了」；他並表態，對伊朗「猛烈精準的轟炸將持續進行一周」。

一名資深伊朗官員告訴路透，已尋獲哈米尼的遺體。

伊朗尚未證實消息，並在哈米尼的X帳號張貼帶有濃厚什葉派宗教象徵的照片，畫面使用什葉派重要人物伊瑪目阿里（Imam Ali）的尊稱「海達爾」（Hyder）；在伊朗語境中，「海達爾」常被視為戰鬥時的吶喊口號。圖片同時呈現一名無臉教士手持燃燒長劍的形象。

另外，根據一名以色列軍方發言人，以軍已擊斃伊朗國防部長納西爾扎德（Aziz Nasirzadeh）、伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）指揮官帕克波爾（Mohammad Pakpour）、哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）首席顧問夏卡尼（Ali Shamkhani）等多名國防高階官員。

目前仍不清楚究竟是哪一國部隊擊斃哈米尼；但無論如何，這次行動都顯示美國與以色列之間高度協調。

路透引述消息人士報導，美國中央情報局（CIA）評估，即使哈米尼身亡，仍可能由伊朗革命衛隊強硬派人物接替；現在推動伊朗政權更迭已是華府明確的目標。

伊朗革命衛隊是是伊朗軍事體系中最具權勢的部門，獨立於正規軍之外，只向最高領袖負責。其兵力約15萬至19萬人，擁有陸軍、海軍、空軍與情報部門，並且深度滲透伊朗的民用經濟領域。哈米尼在多次政治危機中動用革命衛隊恢復秩序，這支精銳是哈米尼政權存續不可或缺的支柱。

世報陪您半世紀

川普 CIA 社群媒體

上一則

川普13年前批歐巴馬打伊朗 網友狠酸

延伸閱讀

逃不過美國追蹤 川普稱伊朗最高領袖哈米尼已身亡：轟炸將持續

逃不過美國追蹤 川普稱伊朗最高領袖哈米尼已身亡：轟炸將持續
以色列媒體稱伊最高領袖哈米尼身亡 川普證實

以色列媒體稱伊最高領袖哈米尼身亡 川普證實
伊朗反擊美以聯手空襲行動 局勢發展一文掌握

伊朗反擊美以聯手空襲行動 局勢發展一文掌握
美以空襲 伊朗外長：2指揮官喪生 最高領袖等高官都活著

美以空襲 伊朗外長：2指揮官喪生 最高領袖等高官都活著

熱門新聞

台灣台積電。（美聯社）

美政府早警告 紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略

2026-02-24 07:10
美國總統川普21日在白宮出席州長晚宴。（路透）

最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮

2026-02-22 09:45
霍金被拍到與兩名比基尼女子合影，家屬表示二女是霍金的長期看護。(摘自司法部網站)

艾普斯坦檔案赫見物理學家霍金與比基尼女子合影 家屬說話了

2026-02-25 20:17
大法官羅伯茲（坐者左起）、凱根、卡瓦諾、巴瑞特24日出席國情咨文。(路透)

川普當面嗆最高院 大法官全程這表情 灌水投資被CNN打臉

2026-02-24 23:37
國防部長赫格塞斯要求Anthropic在期限前開放AI技術供合法軍事用途，否則將失去五角大廈合約。（美聯社）

赫塞斯：Anthropic若不開放AI就滾 不排除動用國防生產法

2026-02-24 20:55
美國總統川普20日在華府白宮舉行記者會，回應最高法院裁定他加徵關稅逾越職權一事。(路透)

最高院判決後美平均關稅大降至8.3% 20大進口國台灣關稅排第5高

2026-02-21 03:00

超人氣

更多 >
不用清潔劑 廚房一小物就能擦除水龍頭水垢「潔亮好閃」

不用清潔劑 廚房一小物就能擦除水龍頭水垢「潔亮好閃」
疑與437女有性關係 前NASA亞裔員工遭多女友組團報復

疑與437女有性關係 前NASA亞裔員工遭多女友組團報復
20萬投入年金產品換現金流 退休族高枕無憂

20萬投入年金產品換現金流 退休族高枕無憂
伊朗反擊美以聯手空襲行動 局勢發展一文掌握

伊朗反擊美以聯手空襲行動 局勢發展一文掌握
以色列媒體稱伊最高領袖哈米尼身亡 川普證實

以色列媒體稱伊最高領袖哈米尼身亡 川普證實