川普證實擊斃伊朗最高領袖哈米尼 伊朗僅貼1張照片回應

美國稱已擊斃伊朗最高領袖哈米尼。(新華社)

紐約時報報導，美國與以色列2月28日對伊朗發動攻擊，美國總統川普 同日在真實社群證實，已擊斃伊朗最高領袖哈米尼，伊朗當局尚未作出官方回應，但透過哈米尼在社群媒體 X的帳號發表一張照片，是一名教士手持燃燒的長劍，同時寫著哈米尼的名號「海達爾」（Hyder），這在伊朗語境中也常被視為戰鬥口號。

川普稍早發文證實哈米尼已遭擊斃，「哈米尼，史上最邪惡的人之一，死了」；他並表態，對伊朗「猛烈精準的轟炸將持續進行一周」。

一名資深伊朗官員告訴路透，已尋獲哈米尼的遺體。

伊朗尚未證實消息，並在哈米尼的X帳號張貼帶有濃厚什葉派宗教象徵的照片，畫面使用什葉派重要人物伊瑪目阿里（Imam Ali）的尊稱「海達爾」（Hyder）；在伊朗語境中，「海達爾」常被視為戰鬥時的吶喊口號。圖片同時呈現一名無臉教士手持燃燒長劍的形象。

另外，根據一名以色列軍方發言人，以軍已擊斃伊朗國防部長納西爾扎德（Aziz Nasirzadeh）、伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）指揮官帕克波爾（Mohammad Pakpour）、哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）首席顧問夏卡尼（Ali Shamkhani）等多名國防高階官員。

目前仍不清楚究竟是哪一國部隊擊斃哈米尼；但無論如何，這次行動都顯示美國與以色列之間高度協調。

路透引述消息人士報導，美國中央情報局（CIA ）評估，即使哈米尼身亡，仍可能由伊朗革命衛隊強硬派人物接替；現在推動伊朗政權更迭已是華府明確的目標。

伊朗革命衛隊是是伊朗軍事體系中最具權勢的部門，獨立於正規軍之外，只向最高領袖負責。其兵力約15萬至19萬人，擁有陸軍、海軍、空軍與情報部門，並且深度滲透伊朗的民用經濟領域。哈米尼在多次政治危機中動用革命衛隊恢復秩序，這支精銳是哈米尼政權存續不可或缺的支柱。