不滿伊朗 川普：不願意出兵 但有時候必須這麼做

川普27日訪德州聖體市時擺出跳舞的姿勢，川普政府尚未對伊朗情勢做出最後決定。(路透)

針對與伊朗 的核計畫談判未能達成協議，川普 總統27日表達對伊朗的不滿，稱他不願出動美軍，但稱有時必須這麼做，不過川普也表示，美國尚未對伊朗情勢做出最後決定。

魯比歐下周訪問以色列

另外，國務院27日宣布，國務卿魯比歐(Marco Rubio)預計下周訪問以色列，計畫討論伊朗、黎巴嫩議題，駐以色列大使館則發布公告，授權使館非緊急政府人員及其家屬撤離以色列。

國務卿魯比歐下周將訪以色列，討論伊朗等議題。(路透)

中東情勢持續升溫，儘管伊朗與美國近期再度針對解決核子爭端展開談判，但尚未達成共識，川普27日對此表達不滿，指他不開心伊朗沒有對美國必須要取得的條件讓步，但預計美伊之間會有更多的對話。

川普27日自白宮出發前往德州聖體市(Corpus Christi)，川普在出發前接受媒體提問，他表示，他情願不動用美軍，不過他也說，「有時候你必須這麼做」(but sometimes you have to)；川普並指出，川普政府尚未對伊朗情勢做出最後決定。

川普表示，美方對伊朗談判的方式感到不滿，並重申「他們(伊朗)不能擁有核子武器」；川普表示，期待伊朗能坦蕩、誠信地談判，但川普認為，伊朗尚未這麼做。

有記者詢問說，若美國攻擊伊朗，是否有可能讓中東陷入長期的衝突，川普表示，不排除有這樣的風險，同時也不排除伊朗可能在攻擊行動之後面臨政權更替。

美駐以大使館 開放非緊急雇員離開以色列

美駐以色列大使館27日做出公告，指國務院授權使館非緊急政府人員及其家屬撤離以色列；公告也指出，大使館可能會在不預先通知的情況下，進一步限制或禁止美國政府雇員及其家屬前往以色列某些地區、耶路撒冷舊城以及約旦河西岸(West Bank)；公告提醒，在仍有商業航班的情況下，相關人員應考慮離開以色列。

此外，國務院副發言人皮戈特(Tommy Pigott)27日透過聲明指出，盧比歐將於3月2日至3日訪問以色列，討論一系列區域優先事項，包括伊朗、黎巴嫩議題，以及落實加薩20點和平計畫的持續努力。