我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年薪近8萬元 才能負擔加州基本開銷

紐時：避免川習會告吹 川普政府擱置130億元對台軍售

2周內第2次 軍方在邊界誤擊CBP無人機 領空又關閉

編譯盧炯燊／綜合報導
軍方在美墨邊界再度擊落CBP的無人機，領空又短暫關閉。(路透)
軍方在美墨邊界再度擊落CBP的無人機，領空又短暫關閉。(路透)

美國軍方26日在美墨邊境使用雷射，錯誤擊落「看來有威脅」的一架無人機，導致聯邦航空管理局(FAA)短暫關閉領空，後來才知該無人機屬於海關與邊境保護局(CBP)所有。這是兩個星期內第二起同類事件，多個國會議員表示關注要求徹查。

美聯社報導，FAA、CBP及和五角大廈26日晚上發表聯合聲明，承認軍方當天「使用反無人機系統，在軍事空域內應對疑似具有威脅性的無人機」。聲明沒說明這架無人機屬誰，但事發後證實屬於CBP。軍方在美國領空內採取任何反無人機行動時，都必須通知FAA。

聲明又說，在川普總統指示下，作為加強邊境保護措施之一，「戰爭部(國防部)、FAA及CBP正以前所未有的方式攜手合作，以減輕墨西哥販毒集團及外國恐怖組織在美墨邊境的無人機威脅」；同時強調這次行動的所在區域，遠離人口稠密地區及商業航班。

兩個星期前，CBP在未與FAA協調下，在邊境地區的艾爾帕索(El Paso)使用反無人機雷射系統，雖未擊中任何東西，FAA為確保商業航機安全起見，仍關閉艾爾帕索空域數小時，大量航班取消。這一次關閉區域較小，未影響航班。

在美軍擊落CBP無人機的消息曝光後，國會眾議院運輸與基礎建設委員會(House Committee on Transportation and Infrastructure)最資深民主黨人拉森(Rick Larsen)等人在聯合聲明說，事件令人難以置信，同時抨擊川普政府未理會獲兩黨通過的一條法案，加強培訓無人機操作員，以及改善五角大廈、FAA、CBP之間的溝通。

另外有多位國會議員也表示，跟兩星期前的事件一樣，是不同機構之間缺乏協調的例證。

運輸部長達菲(Sean Duffy) 早前否認關閉艾爾帕索地區空域是各部門溝通不良所致，但在最新事件後，表示會向國會通報此事。

無人機在美墨邊境地區造成問題愈來愈嚴重，販毒集團經常使用無人機向越境運送毒品，甚至用來監視邊境巡邏人員。國會收到的報告指出，2024年下半年，在南部邊境1600呎範圍內，共偵測到超過2.7萬架無人機。對商業航機的威脅持續增加，機場附近屢發生險些撞機事件。

世報陪您半世紀

無人機 邊境 CBP

上一則

紐時：避免川習會告吹 川普政府擱置130億元對台軍售

下一則

川普提「友善接管」古巴 哈瓦那否認與美會談

延伸閱讀

路透：中國假藉無人機飛行 演練對台作戰

路透：中國假藉無人機飛行 演練對台作戰
澤倫斯基：俄軍射420架無人機、39枚飛彈襲烏克蘭

澤倫斯基：俄軍射420架無人機、39枚飛彈襲烏克蘭
俄烏戰爭4周年 從AI到星鏈看無人機重塑現代戰場

俄烏戰爭4周年 從AI到星鏈看無人機重塑現代戰場
大疆就無人機禁令 控告美國聯邦通訊委員會

大疆就無人機禁令 控告美國聯邦通訊委員會

熱門新聞

台灣台積電。（美聯社）

美政府早警告 紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略

2026-02-24 07:10
美國總統川普21日在白宮出席州長晚宴。（路透）

最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮

2026-02-22 09:45
美國總統川普20日在華府白宮舉行記者會，回應最高法院裁定他加徵關稅逾越職權一事。(路透)

最高院判決後美平均關稅大降至8.3% 20大進口國台灣關稅排第5高

2026-02-21 03:00
霍金被拍到與兩名比基尼女子合影，家屬表示二女是霍金的長期看護。(摘自司法部網站)

艾普斯坦檔案赫見物理學家霍金與比基尼女子合影 家屬說話了

2026-02-25 20:17
大法官羅伯茲（坐者左起）、凱根、卡瓦諾、巴瑞特24日出席國情咨文。(路透)

川普當面嗆最高院 大法官全程這表情 灌水投資被CNN打臉

2026-02-24 23:37
國防部長赫格塞斯要求Anthropic在期限前開放AI技術供合法軍事用途，否則將失去五角大廈合約。（美聯社）

赫塞斯：Anthropic若不開放AI就滾 不排除動用國防生產法

2026-02-24 20:55

超人氣

更多 >
劉美賢之父「最窮的律師」：放養的冠軍 不被成績定義

劉美賢之父「最窮的律師」：放養的冠軍 不被成績定義
河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離

河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離
State Farm全美大撒50億紅利 每輛車可領100元

State Farm全美大撒50億紅利 每輛車可領100元
Lycamobile成破口 華人帳戶被盜 知情者詳解手法

Lycamobile成破口 華人帳戶被盜 知情者詳解手法
「嘴角水泡」以為火氣大 陝西30歲女當晚腦死 全網炸鍋

「嘴角水泡」以為火氣大 陝西30歲女當晚腦死 全網炸鍋