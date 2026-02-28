2周內第2次 軍方在邊界誤擊CBP無人機 領空又關閉

軍方在美墨邊界再度擊落CBP的無人機，領空又短暫關閉。(路透)

美國軍方26日在美墨邊境 使用雷射，錯誤擊落「看來有威脅」的一架無人機 ，導致聯邦航空管理局(FAA)短暫關閉領空，後來才知該無人機屬於海關與邊境保護局(CBP )所有。這是兩個星期內第二起同類事件，多個國會議員表示關注要求徹查。

美聯社報導，FAA、CBP及和五角大廈26日晚上發表聯合聲明，承認軍方當天「使用反無人機系統，在軍事空域內應對疑似具有威脅性的無人機」。聲明沒說明這架無人機屬誰，但事發後證實屬於CBP。軍方在美國領空內採取任何反無人機行動時，都必須通知FAA。

聲明又說，在川普總統指示下，作為加強邊境保護措施之一，「戰爭部(國防部)、FAA及CBP正以前所未有的方式攜手合作，以減輕墨西哥販毒集團及外國恐怖組織在美墨邊境的無人機威脅」；同時強調這次行動的所在區域，遠離人口稠密地區及商業航班。

兩個星期前，CBP在未與FAA協調下，在邊境地區的艾爾帕索(El Paso)使用反無人機雷射系統，雖未擊中任何東西，FAA為確保商業航機安全起見，仍關閉艾爾帕索空域數小時，大量航班取消。這一次關閉區域較小，未影響航班。

在美軍擊落CBP無人機的消息曝光後，國會眾議院運輸與基礎建設委員會(House Committee on Transportation and Infrastructure)最資深民主黨人拉森(Rick Larsen)等人在聯合聲明說，事件令人難以置信，同時抨擊川普政府未理會獲兩黨通過的一條法案，加強培訓無人機操作員，以及改善五角大廈、FAA、CBP之間的溝通。

另外有多位國會議員也表示，跟兩星期前的事件一樣，是不同機構之間缺乏協調的例證。

運輸部長達菲(Sean Duffy) 早前否認關閉艾爾帕索地區空域是各部門溝通不良所致，但在最新事件後，表示會向國會通報此事。

無人機在美墨邊境地區造成問題愈來愈嚴重，販毒集團經常使用無人機向越境運送毒品，甚至用來監視邊境巡邏人員。國會收到的報告指出，2024年下半年，在南部邊境1600呎範圍內，共偵測到超過2.7萬架無人機。對商業航機的威脅持續增加，機場附近屢發生險些撞機事件。