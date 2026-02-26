傳白宮私下盼「以色列先動手」引伊朗報復 爭取民意轉支持開戰

美國總統川普2025年12月29日在佛州海湖莊園會晤以色列總理內唐亞胡，並於會後舉行記者會。（路透）

POLITICO 25日引述2名知情人士報導，美國總統川普 的資深顧問私下認為，應由以色列 先對伊朗 動手，再由美國跟進發動攻擊。他們主張，若以色列率先出手，勢將引發伊朗報復，進而有助於凝聚美國選民支持美國對伊朗動武。

川普政府的盤算本質上是政治考量：美國或盟友若先遭到攻擊，將會有更多美國民眾能夠接受與伊朗開戰。近期民調顯示，美國人，尤其是共和黨人，支持伊朗政權更迭，但不願為此承擔任何美國人員傷亡的風險。這也意味著，除了伊朗的核計畫等正當理由外，川普團隊同時在評估行動方式所帶來的「觀感」。

隨著華府對於以外交方式解決美伊對峙的希望逐漸消退，討論重心正轉向美國何時、以及如何對伊朗發動攻擊。兩名知情人士指出，不論是否希望由以色列率先行動，最可能出現的情境仍是美國與以色列聯手發動行動。不過，其中一人透露，政府內部及周邊有人認為，若由以色列先行且單獨出手，而伊朗對美方展開報復，政治條件將更有利，也能為美方採取行動提供更多理由。

以色列總理內唐亞胡上周在白宮敦促美國政府採取一切必要措施，阻止伊朗的核子計畫、彈道飛彈基礎設施，以及對區域代理民兵的支持；與此同時，川普倚重的特使威科夫與女婿庫許納將前往日內瓦，試圖與伊朗達成協議。儘管是認真想進行外交，但知情人士指出，最接近總統的人士普遍認為，「我們會轟炸他們」。

然而，攻擊規模的問題仍未明朗。知情人士表示，兩項關鍵考量包括：一是動用大量彈藥恐耗盡美方軍火庫存，政府擔心這可能為中國對台灣採取行動提供可乘之機；二是若美國選擇最激進方案，美方人員出現傷亡的風險將大幅升高。

這名人士說：「如果談的是達到政權更迭規模的攻擊，伊朗很可能會傾全力報復。我們在該地區有許多資產，每一處都可能成為目標，而且並不在『鐵穹』防空系統的保護之下。因此，美方人員傷亡的風險很高，而這也伴隨著巨大的政治風險。」

白宮發言人凱利（Anna Kelly）回應詢問時表示：「媒體可以繼續揣測總統的想法，但只有川普總統本人知道他可能會、或不會採取什麼行動。」以色列駐美大使館則拒絕置評。