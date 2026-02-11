川普續施壓加拿大 美未獲跨境大橋一半權益前拒通行

我的頻道

編譯陳韻涵／綜合報導
連接美國密西根州和加拿大安大略省的戈迪豪國際大橋預定今年上半年開通，圖為5日該橋施工畫面。（路透）
連接美國密西根州和加拿大安大略省的戈迪豪國際大橋預定今年上半年開通，圖為5日該橋施工畫面。（路透）

川普總統9日加強施壓加拿大，揚言在美國獲得「完全補償」並取得至少一半權益之前，將阻止連接美國密西根州與加拿大安大略省的戈迪豪國際大橋(Gordie Howe International Bridge)通車。加拿大總理卡尼(Mark Carney)已就川普要求50%權益一事10日與川普通話後說，雙方樂觀看待「這件事會解決」。

卡尼表示，這座大橋由加拿大出資興建，且密州本來就擁有權益，同時使用美國勞工及鋼材。

川普9日晚透過社群平台「真實社群」發文指稱，戈迪豪國際大橋在「未經美國同意」的情況下興建，批評前總統歐巴馬政府允許加拿大繞過「購買美國貨」的規定。

川普寫道：「在美國獲得完全補償之前，我不會允許這座橋開放使用，加拿大必須以我們應得的公平與尊重對待美國，美國理應擁有至少一半的權益。」 

卡尼已就川普的要求致電說明，強調橋梁全由加拿大出資興建且密州本來就擁有一半權益，同時使用美國的鋼材並雇用美國勞工。

卡尼表示，雙方同意在持續進行的貿易談判中協商橋梁爭議，樂觀看待「這件事會解決」，重申該橋對雙邊貿易與觀光極其重要。

白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)表示，川普的要求「只是總統將美國利益放第一順位的另一例」，強調相關立場已在與卡尼的通話中「說得非常清楚」。

華爾街日報報導，戈迪豪國際大橋2018年動工，橫跨底特律河，全長約1.5哩，原訂於今年初完工通車，未來將與私有的大使橋(Ambassador Bridge)及底特律-溫莎隧道(Detroit-Windsor Tunnel)並行，紓解北美最繁忙商業通道之一的貨運壅塞問題。

戈迪豪國際大橋的工程及未來36年的營運與維護，均由加拿大國營的「溫莎-底特律橋梁管理局」負責，總成本約64億加元(約48億美元)，全數由加拿大出資。

美聯社引述白宮官員的說法報導，所有跨境基礎建設皆須取得川普核發的許可，川普有權修改相關許可，並直言「總統無法接受加拿大控制橋梁通行與兩側土地的安排」，也不滿工程未使用更多的美國製材料。

密州前州長施奈德(Rick Snyder)於10日投書「底特律新聞」寫道，加拿大與密州對該橋梁持股為50/50，美國「未投入資金卻取得一半權益」，批評川普對橋梁所有權的說法與事實不符。

連接美國密西根州與加拿大安大略省的戈迪豪國際大橋，即將峻工通車，但川普總統認對美...
連接美國密西根州與加拿大安大略省的戈迪豪國際大橋，即將峻工通車，但川普總統認對美國不公平，要求協商，圖為加拿大總理卡尼去年5月訪問白宮。(路透)

