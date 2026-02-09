觸港版國安法 黎智英被判刑20年 川普曾促放人

壹傳媒創辦人黎智英(中)被控違反香港國安法，當地時間9日宣判，圖為黎智英2021年2月離開香港上訴法庭。(美聯社)

壹傳媒創辦人黎智英 被控違反香港 國安法，遭裁定一項串謀刊印、發布、出售、要約出售、分發、展示及/或複製煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪全部罪成，當地時間上午10時(美東時間8日晚間9時)在西九龍裁判法院判刑。據央視新聞報導，香港特區高等法院判處黎智英20年有期徒刑。

香港01報導，黎智英判刑20年，其中18年與欺詐案分期執行，三家《蘋果》相關公司被判罰金300萬4500元。有公眾人士得知結果後,輕輕發出「嘩」。

其餘被告判刑：陳梓華被判刑6年3月，李宇軒判刑7年3月。張劍虹判刑6年9月，陳沛敏判刑7年，羅偉光判刑10年，林文宗判刑10年，馮偉光判刑10年，楊清奇判刑7年3月。

黎智英的妻子李韻琴、兩個兒子黎見恩和黎耀恩、天主教香港教區榮休主教陳日君樞機和被告陳沛敏的丈夫、《立場新聞》前總編輯鍾沛權也到庭旁聽。各被告陸續出庭，其中穿上米色外套的黎智英，精神不錯，面露笑容，並不時向旁聽人士拱手作揖。

香港壹傳媒創辦人黎智英被控違反香港國安法案，當地時間9日上午宣判，圖為載運黎智英的囚車抵達法院。(路透)

另據港媒報導，在場的歐盟駐港澳辦事處副主任高明德（Matthias Kaufmann）表示，歐盟高度關注案件。英國駐香港總領事戴偉紳（Brian Davidson）亦到場排隊，並稱代表英國外交大臣到庭旁聽，又說英國首相施凱爾早前與國家主席習近平會面時提及黎智英案，正在尋求「possible resolutions」（可行解決方案）。

國際特赦組織亞太區副主任白舒然(Sarah Brooks)表示，「這次判刑標誌着香港由法治城市轉向恐懼統治城市的又一嚴峻分水嶺。當局判處一名年屆78歲、僅因行使個人權利而獲罪的長者入獄，充分顯露了對人性尊嚴的徹底蔑視。囚禁他的每一天，都是對公義的嚴重踐踏。」並稱「黎智英是一名良心犯，他根本不應在獄中度過任何一天。香港當局必須立即無條件釋放黎智英。」

根據香港國安法，勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪分兩級刑罰，界定為「罪行重大」的，最高判處終身監禁。黎智英案是香港首宗勾結境外勢力案，受全球廣泛關注。

針對黎智英案，去年12月川普 總統曾告訴記者，「我感到相當難過。我已經就此事與習近平主席談過，並請求他考慮釋放黎智英」，但他沒有具體說明何時向習近平提出這項請求。

川普說：「他年紀大了，身體也不好。所以我提出這項請求，我們拭目以待。」川普多次承諾將為黎智英獲釋進行遊說；有官員透露，川普今年10月在韓國會晤習近平時，曾直接呼籲釋放黎智英。

香港網媒集誌社指出，黎智英是「蘋果案」中唯一沒有認罪者，無法獲認罪扣減，且沒有提交求情信，也沒有提量刑建議，其律師只是主要談及黎的健康及囚禁狀況，指黎現年78歲，有糖尿病、高血壓、心悸等健康問題，加上單獨囚禁至今，若重判會令他獄中生活更為艱難。黎智英自2020年12月被捕至今已逾五年。