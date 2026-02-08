川普發文祝賀高市 自豪「有幸為早苗背書」放話永遠力挺日本

我的頻道

編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普（右）去年10月出訪日本，首度會晤日本首相高市早苗（左），並共同視察美軍駐橫須賀基地。（路透）
日本眾議院選舉9日凌晨全部465席確定，執政黨自民黨狂贏316席次，不僅火速取得過半席次，更單獨達標修憲門檻，日相高市早苗風光完勝。對此，美國總統川普也送上祝賀，盛讚高市果斷改選大獲成功，並親切稱「能為早苗背書是我的榮幸」，且放話永遠力挺日本。

日本第51屆眾議院選舉9日完成465席全數開票與席次確定。自民黨單獨拿下316席大勝，單一政黨席次不僅是二次大戰後首度跨越眾院2/3門檻的310席，也寫下戰後單一政黨最多席紀錄，創下自民黨史最佳選舉戰果。自民黨聯立夥伴日本維新會則取得36席，自民黨與維新會總計獲得352席。

川普隨後在真實社群發文，祝賀高市及其所屬的自民黨在關鍵選舉中獲得壓倒性大勝，盛讚高市是「備受尊重與歡迎的領袖」，「她果斷且明智宣布改選，最終大獲成功」。

川普並提到，自民黨如今在國會握有超過2/3席次的歷史性超級多數，創下二戰後首次紀錄。他更親切稱呼：「早苗，我能背書支持妳及妳帶領的執政聯盟是我的榮幸。」

最後川普祝福高市，「推動保守、以實力求和平的施政議程時大獲成功」，並且豪氣表示「日本人踴躍投票，這些優秀的人民將永遠得到我強而有力的支持」。

川普真實社群https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/116037545036564953

川普 日本 眾議院

