眼紅？川普稱「我很懂中國」警告施凱爾訪中很危險

美國總統川普29日抵達華府甘迺迪表演藝術中心，出席第一夫人梅蘭妮雅紀錄片「Melania」首映活動。（路透）

西方國家領導人有感於美國總統川普 行事難以預測，紛紛前往中國訪問，試圖在美中兩強之間尋求平衡，英國首相施凱爾 是最新一位。他在訪中期間讚揚重啟英中關係所帶來的經濟效益。川普則於29日警告英國，提醒倫敦不要與北京做生意。

路透報導，施凱爾29日與中國國家主席習近平進行長達三小時的會談，呼籲雙方建立「更成熟的關係」，包括改善市場准入、降低關稅及推動投資協議，會中也談及足球與莎士比亞。另一方面，人在華府的美國總統川普在甘迺迪中心出席電影「Melania」首映前，被問及英中關係轉趨緊密時回應說：「嗯，他們這樣做是非常危險的。」

川普告訴記者：「他們這樣做是非常危險的，而且我認為，對加拿大 而言，與中國做生意甚至更加危險。加拿大目前的情況並不好，表現得很差，你不能把中國當作解決問題的答案。」他並說：「我非常了解中國，也知道習主席是我的朋友，我對他非常熟悉，但這是一個很難跨越的重大障礙。」

Q: What do you think about the UK getting into business with China?



Trump: Very dangerous and it’s more dangerous for Canada to do that. The first thing they're going to do is say you are not allowed to play ice hockey anymore. That's not good.

pic.twitter.com/krAiQ60WzM — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) 2026年1月30日

英國首相官邸發言人及中國外交部均未立即回應相關詢問。

加拿大總理卡尼近期訪問中國並與北京達成經濟協議後，計畫於4月訪問中國的川普隨即於上周威脅對加拿大徵收關稅。另一方面，在川普就中英關係發表相關意見前，美國商務部長盧特尼克已表示，施凱爾對中國的努力不太可能取得回報。

盧特尼克受訪時指出：「中國是全球最大的出口國，當你試圖向他們出口時，會發現他們非常、非常難打交道。所以，如果英國想向中國出口，祝他們好運，但恐怕不太可能。」

被問及川普是否可能比照對加拿大的作法、以加徵關稅威脅英國時，盧特尼克表示，加拿大的情況不太一樣。他說：「加拿大說，世界上有兩個大國，我們想選擇要與哪一個進行貿易，大概就是這種說法。」並補充指出：「除非英國首相真的對美國採取對抗立場，還說出一些很難聽的話，否則我有點懷疑。」