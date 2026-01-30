我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金正恩女兒豈是凡人能碰？北韓國防相碰觸金主愛 一度傳遭肅清

川普自稱關稅政策「很友善」 反批質疑者「以中國為中心」

眼紅？川普稱「我很懂中國」警告施凱爾訪中很危險

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國總統川普29日抵達華府甘迺迪表演藝術中心，出席第一夫人梅蘭妮雅紀錄片「Melania」首映活動。（路透）
美國總統川普29日抵達華府甘迺迪表演藝術中心，出席第一夫人梅蘭妮雅紀錄片「Melania」首映活動。（路透）

西方國家領導人有感於美國總統川普行事難以預測，紛紛前往中國訪問，試圖在美中兩強之間尋求平衡，英國首相施凱爾是最新一位。他在訪中期間讚揚重啟英中關係所帶來的經濟效益。川普則於29日警告英國，提醒倫敦不要與北京做生意。

路透報導，施凱爾29日與中國國家主席習近平進行長達三小時的會談，呼籲雙方建立「更成熟的關係」，包括改善市場准入、降低關稅及推動投資協議，會中也談及足球與莎士比亞。另一方面，人在華府的美國總統川普在甘迺迪中心出席電影「Melania」首映前，被問及英中關係轉趨緊密時回應說：「嗯，他們這樣做是非常危險的。」

川普告訴記者：「他們這樣做是非常危險的，而且我認為，對加拿大而言，與中國做生意甚至更加危險。加拿大目前的情況並不好，表現得很差，你不能把中國當作解決問題的答案。」他並說：「我非常了解中國，也知道習主席是我的朋友，我對他非常熟悉，但這是一個很難跨越的重大障礙。」

▲ 影片來源：x平台＠RpsAgainstTrump（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

英國首相官邸發言人及中國外交部均未立即回應相關詢問。

加拿大總理卡尼近期訪問中國並與北京達成經濟協議後，計畫於4月訪問中國的川普隨即於上周威脅對加拿大徵收關稅。另一方面，在川普就中英關係發表相關意見前，美國商務部長盧特尼克已表示，施凱爾對中國的努力不太可能取得回報。

盧特尼克受訪時指出：「中國是全球最大的出口國，當你試圖向他們出口時，會發現他們非常、非常難打交道。所以，如果英國想向中國出口，祝他們好運，但恐怕不太可能。」

被問及川普是否可能比照對加拿大的作法、以加徵關稅威脅英國時，盧特尼克表示，加拿大的情況不太一樣。他說：「加拿大說，世界上有兩個大國，我們想選擇要與哪一個進行貿易，大概就是這種說法。」並補充指出：「除非英國首相真的對美國採取對抗立場，還說出一些很難聽的話，否則我有點懷疑。」

川普 加拿大 施凱爾

上一則

稅務資料外洩 川普提告國稅局、財政部 求償100億美元

延伸閱讀

稅務資料外洩 川普提告國稅局、財政部 求償100億美元

稅務資料外洩 川普提告國稅局、財政部 求償100億美元
川普突宣布明早揭曉聯準會新主席 傳這人獲「默許與點頭」

川普突宣布明早揭曉聯準會新主席 傳這人獲「默許與點頭」
川普：盼無需對伊朗動武 計劃就核協議舉行會談

川普：盼無需對伊朗動武 計劃就核協議舉行會談
投其所好 英相施凱爾贈習近平曼聯勝利球

投其所好 英相施凱爾贈習近平曼聯勝利球

熱門新聞

國防部23日發布國防戰略報告，未再把中國視為最優先威脅，重申門羅主義及主導西半球目標；報告中完全未提及台灣。圖為五角大廈。(路透)

2026國防戰略報告 中國不再列首要威脅 無一字提台灣

2026-01-23 21:27
川普總統27日在白宮草坪接受訪問。(歐新社)

川普僅用「一個字」 回應要求解僱國土安全部長的呼聲

2026-01-27 15:01
美國總統川普。（美聯社）

川普：正「全面審查」明州ICE槍擊事件…我們會離開

2026-01-26 10:49
明州怒火未熄，川普總統把在明州執行抓捕移民任務的邊境巡邏隊指揮官博維諾調離，盼平息民怨。(美聯社)

明州移民執法奪命 博維諾遭免職降調 川普改派霍曼接手

2026-01-27 04:45
加拿大總理卡尼（左）與中國國家主席習近平（右）上周在北京會面。路透

川普：若中國、加拿大達成協議 將對加國徵100%關稅

2026-01-24 10:43
明州明尼阿波利斯市24日發生移民執法人員開槍擊斃一名37歲男子，民眾聚集現場示威哀悼。（美聯社）

移民官員擊斃1示威者影片曝 死者倒地、探員繼續開火

2026-01-24 20:28

超人氣

更多 >
華人母女身受103刀 8歲女童尖叫媽媽求救、慘死床邊

華人母女身受103刀 8歲女童尖叫媽媽求救、慘死床邊
提防這一錯誤 以免終身少領了社安金

提防這一錯誤 以免終身少領了社安金
魯比歐：習近平訂下歷史任務 須統一台灣

魯比歐：習近平訂下歷史任務 須統一台灣
結帳時超市老闆娘突暈倒 小伙按斷她的6肋骨…好的結局

結帳時超市老闆娘突暈倒 小伙按斷她的6肋骨…好的結局
夫妻錯開時間領社安金不吃虧 低收入一方可先領

夫妻錯開時間領社安金不吃虧 低收入一方可先領