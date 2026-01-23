川普「和平理事會」達沃斯場邊簽約成立 G7無人響應

川普總統22日在達沃斯宣布成立他所倡議的「和平理事會」，目前有22國參加，但七大工業國無人響應。（美聯社）

美國總統川普 設立的加薩 「和平理事會」22日在瑞士達沃斯世界經濟論壇(WEF)年會場邊舉行簽約儀式。自任主席的川普親臨主持，還稱出席的阿根廷總統米雷伊及印尼總統普拉伯沃等12國領袖是「我朋友」。不過，七大工業國集團(G7)其他成員至今沒有任何一國響應川普號召正式加入。

有趣的是，紐約時報報導，俄國總統普亭22日表示，莫斯科願意向「和平理事會」捐款10億美元，但這需要美國先解凍俄國在美國持有的資產。

2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭後，西方國家凍結了其境內的俄羅斯主權資產。其中約3000億美元資產位於歐洲。美國財政部持有約50億美元的俄羅斯凍結資產。克里姆林宮發言人佩斯科夫(Dmitri S. Peskov)表示，「當然這需要美國先採取一些行動。」

前一天普亭已經證實莫斯科收到川普總統的邀請加入該委員會。他表示，已指示外交部審查該邀請，並與俄羅斯的戰略夥伴進行磋商。他還表示，預計與美國特使威科夫和川普女婿庫許納會晤時討論。

和平理事會運作的細節仍不清楚，必須出資10億美元才能取得永久席位。國務卿魯比歐(Marco Rubio)形容，該理事會「成型中」，將聚焦確保加薩和平計畫實現，但也可能可以在世界其他地方發揮作用。

根據美聯社22日統計，已接受川普邀請且同意參加和平理事會的國家共22個，包含阿根廷、阿爾巴尼亞、亞美尼亞、亞塞拜然、巴林、白俄羅斯、保加利亞、埃及、匈牙利、印尼、約旦、哈薩克、科索沃、摩洛哥、蒙古、巴基斯坦、卡達、沙烏地阿拉伯、土耳其、阿拉伯聯合大公國、烏茲別克和越南。

華爾街日報說，迄今參加的國家似乎更熱中於討好川普，而非解決緊迫的衝突。

截至22日已表明不會加入的國家有五個，即法國、挪威、斯洛維尼亞、瑞典及和英國；受邀但尚未表態加入的包括柬埔寨、中國、克羅埃西亞、賽普勒斯、德國、希臘、印度、義大利、歐盟「執行機構」、日本、巴拉圭、新加坡、泰國與烏克蘭。加拿大先前稱「原則上」同意加入，但仍需研究相關細節。

川普在上述儀式中誇稱，大家都想成為和平理事會的一分子；中東問題能「輕易結束」，加薩的以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯戰爭即將真的畫下句點，真主黨在黎巴嫩只剩殘餘勢力；「我們能將在加薩的成功擴大到其他事情」。

川普開場致詞提到和平理事會與聯合國 是「夥伴」關係，「許多國家」已參與創建該理事會，「我們將和許多國家合作，包括聯合國；一旦理事會完全建立，我們就能做很多想做的任何事」。

川普在和平理事會簽署儀式後與烏克蘭總統澤倫斯基會面一小時，對於會晤結果，川普對記者說「拭目以待」，還說「每個人都希望戰爭結束」。

川普設立且自任主席、初衷為監督加薩戰後治理與重建的和平理事會，引發外界質疑美國想另立門戶，和聯合國分庭抗禮。他設立該理事會的初衷是監督加薩戰後重建，但之後改口說，該理事會能和聯合國一起作為「全球調解人」。

對此，彭博引述知情人士報導，美國國務院已訓令駐外使領館外領人員澄清，和平理事會無意取代聯合國，而是旨在「補強聯合國的功能」。