美軍下令1500名北極精兵待命 分析指1疑點「恐對格陵蘭動武」

美國陸軍第11空降師第2步兵旅戰鬥隊2024年9月於阿拉斯加進行兵力投射演習。(美聯社)

丹麥 最大報「政治報」（Politiken）21日報導，美國國防部下令阿拉斯加第11空降師1500名士兵進入待命狀態，可能部署至明尼蘇達州因應當地示威活動。但是，美軍派北極作戰精銳啟人疑竇，街頭巡查通常是國民兵的任務，美國與丹麥國防專家憂心，這是對格陵蘭 採取行動的幌子，甚至有明州 示威者預測「那些士兵一定會去格陵蘭」，分析人士直言，後續幾天需密切關注第11空降師是否裝載武器和補給。

近日多家美媒引述美國官員表示，五角大廈已下令約1500名現役美軍士兵做好準備，可能部署至明州因應示威活動。待命士兵隸屬於美國陸軍第11空降師旗下的兩個步兵營。

此舉在川普不排除對格陵蘭動武的背景下，引發美國與丹麥的國防專家質疑：華府為何要動用為北極作戰訓練的第11空降師至明州街頭巡邏？這類任務通常由國民兵負責，川普政府因地方犯罪問題和民眾示威問題曾在芝加哥、華府及波特蘭等地部署國民兵。

這篇報導引述專家認為，美軍入侵格陵蘭是一種可能性，尤其美國若真正因格陵蘭而對北約開戰，第11空降師將是非去不可的部隊。

前丹麥國防情報局、現任安全政策顧問卡爾斯博（Jacob Kaarsbo）認為，美軍正在提升透過軍事行動控制格陵蘭的能力，「現在美軍的北極部隊奉命進入待命狀態，這是令人不快的警訊指標」。

卡爾斯博告訴丹麥國防媒體OLFI，「這項決策顯示，入侵格陵蘭是一種真實的可能，接下來幾天的關鍵是，觀察第11空降師是否裝載武器和補給上飛機」。

這篇報導引述OLFI稱，多位專家看法一致，但強調美方這項動作本身不足以證明川普會動武奪取格陵蘭。

丹麥政治報駐美記者富爾桑（Jacob Fuglsang）訪問明州當地示威民眾時，有人預期很快會在街頭看見士兵，但也有民眾預測，「那些士兵一定會去格陵蘭」。

報導也提到，美國國會內部仍有跨黨派聲音強調，對格陵蘭動武「不在選項內」，並主張應透過與北約協商、擴大美軍在當地的存在來處理。