我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

過去1世紀以來首見 傳加拿大兵推美國入侵

貝森特再點名高階晶片集中台灣風險 半導體回美國避「經濟末日」

美軍下令1500名北極精兵待命 分析指1疑點「恐對格陵蘭動武」

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國陸軍第11空降師第2步兵旅戰鬥隊2024年9月於阿拉斯加進行兵力投射演習。(美聯社)
美國陸軍第11空降師第2步兵旅戰鬥隊2024年9月於阿拉斯加進行兵力投射演習。(美聯社)

丹麥最大報「政治報」（Politiken）21日報導，美國國防部下令阿拉斯加第11空降師1500名士兵進入待命狀態，可能部署至明尼蘇達州因應當地示威活動。但是，美軍派北極作戰精銳啟人疑竇，街頭巡查通常是國民兵的任務，美國與丹麥國防專家憂心，這是對格陵蘭採取行動的幌子，甚至有明州示威者預測「那些士兵一定會去格陵蘭」，分析人士直言，後續幾天需密切關注第11空降師是否裝載武器和補給。

近日多家美媒引述美國官員表示，五角大廈已下令約1500名現役美軍士兵做好準備，可能部署至明州因應示威活動。待命士兵隸屬於美國陸軍第11空降師旗下的兩個步兵營。

此舉在川普不排除對格陵蘭動武的背景下，引發美國與丹麥的國防專家質疑：華府為何要動用為北極作戰訓練的第11空降師至明州街頭巡邏？這類任務通常由國民兵負責，川普政府因地方犯罪問題和民眾示威問題曾在芝加哥、華府及波特蘭等地部署國民兵。

這篇報導引述專家認為，美軍入侵格陵蘭是一種可能性，尤其美國若真正因格陵蘭而對北約開戰，第11空降師將是非去不可的部隊。

前丹麥國防情報局、現任安全政策顧問卡爾斯博（Jacob Kaarsbo）認為，美軍正在提升透過軍事行動控制格陵蘭的能力，「現在美軍的北極部隊奉命進入待命狀態，這是令人不快的警訊指標」。

卡爾斯博告訴丹麥國防媒體OLFI，「這項決策顯示，入侵格陵蘭是一種真實的可能，接下來幾天的關鍵是，觀察第11空降師是否裝載武器和補給上飛機」。

這篇報導引述OLFI稱，多位專家看法一致，但強調美方這項動作本身不足以證明川普會動武奪取格陵蘭。

丹麥政治報駐美記者富爾桑（Jacob Fuglsang）訪問明州當地示威民眾時，有人預期很快會在街頭看見士兵，但也有民眾預測，「那些士兵一定會去格陵蘭」。

報導也提到，美國國會內部仍有跨黨派聲音強調，對格陵蘭動武「不在選項內」，並主張應透過與北約協商、擴大美軍在當地的存在來處理。

格陵蘭 丹麥 明州

上一則

過去1世紀以來首見 傳加拿大兵推美國入侵

下一則

川普飛達沃斯晚3小時到 貝森特呼籲各方「深呼吸」

延伸閱讀

此MAGA非彼MAGA 格陵蘭團體賣「讓美國滾開」帽 買氣最旺國家揭曉

此MAGA非彼MAGA 格陵蘭團體賣「讓美國滾開」帽 買氣最旺國家揭曉
不談房價談格陵蘭？摩根大通米歇爾示警：市場需要川普政府踩煞車

不談房價談格陵蘭？摩根大通米歇爾示警：市場需要川普政府踩煞車
川普嘲笑歐洲元首軟弱 還貼美國國旗插上格陵蘭迷因圖

川普嘲笑歐洲元首軟弱 還貼美國國旗插上格陵蘭迷因圖
看中戰略與稀土價值？川普奪格陵蘭恐接手1兆美元錢坑

看中戰略與稀土價值？川普奪格陵蘭恐接手1兆美元錢坑

熱門新聞

65歲以上納稅人6000元扣除額新制生效，美國老人今年退稅平均可多領670元。（美聯社）

65歲以上6000元扣除額生效 平均多領670元退稅

2026-01-16 05:02
華府的美國國務院大樓外。(路透)

美國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理

2026-01-14 12:32
川普政府提議，政府發錢到民眾的健康儲蓄帳戶，由民眾自行購買健保。(美聯社)

川普健保計畫大綱：政府發錢進健康儲蓄帳戶 讓民眾買保險

2026-01-16 05:03
挪威總理斯托爾(左)與川普總統去年10月會面。(美聯社資料照)

談格陵蘭 川普致信挪總理：諾委會讓他看清不必只講和平

2026-01-19 09:51
川普總統。(路透)

川普：歐洲8國反美掌控格陵蘭 2月起加徵10%關稅

2026-01-17 12:47
川普總統。(路透)

川普：明州若不制止暴徒攻擊ICE官員 將動用「叛亂法」

2026-01-15 08:50

超人氣

更多 >
住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇

住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇
林懷民信用卡被盜刷 退休6年復出：生活能力不足　

林懷民信用卡被盜刷 退休6年復出：生活能力不足　
購物中心、主題樂園、高樓全荒廢 海南海花島變「死區」

購物中心、主題樂園、高樓全荒廢 海南海花島變「死區」
WSJ：要讓民眾買得起房 某些人必須犧牲

WSJ：要讓民眾買得起房 某些人必須犧牲
谷歌、亞馬遜、TikTok數百員工聯名 籲執行長勸川普減少移民掃蕩

谷歌、亞馬遜、TikTok數百員工聯名 籲執行長勸川普減少移民掃蕩