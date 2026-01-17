馬查多和平獎章送川普 諾貝爾委員會：獲獎者不可替代

我的頻道

編譯尤寶琪／綜合報導
川普總統(左)15日在白宮會見委內瑞拉反對派領袖馬查多，馬查多將她自己獲得的諾貝爾和平獎章獻給川普，兩人與獎章合影。(路透)
諾貝爾委員會(Norwegian Nobel Committee)16日表示，諾貝爾和平獎(Nobel Peace Prize)與獲獎對象密不可分，但獎章本身可以轉送他人；2025年諾貝爾和平獎得主馬查多在前一天，將自己的獎章送給美國總統川普

委內瑞拉反對派領袖馬查多(Maria Corina Machado)15日造訪白宮時，將自己的諾貝爾獎章贈與川普，而川普也堂而皇之欣然接受；白宮特地發布了一張川普與馬查多的合影，照片中川普手持一個裝著獎章的金色相框；一位白宮官員表示，川普打算保留這枚獎章。

馬查多在2025年獲頒諾貝爾和平獎，除了獎章外，還包括一紙證書和大約119萬美元的獎金。

「無論獎章、證書或獎金最終如何處置，歷史上永遠會記住原始的獲獎者是誰，」頒獎機構在一份聲明中表示，「諾貝爾基金會(Nobel Foundation)章程並未限制獲獎者該如何處置獎章、證書或獎金；這意味著獲獎者可以自由地保留、贈送、出售或捐贈這些物品。」

挪威諾貝爾委員會表示，獎章和證書是該獎項的實物象徵，用來確認個人或組織獲頒此獎項。

委員會還指出：「獎項本身所代表的榮譽和認可，與諾貝爾委員會指定的獲獎個人或組織間，是密不可分的。」

委員會在聲明中並未提及川普與馬查多的姓名，並表示不會對獲獎者在獲頒獎項後的言論、決定或行為發表評論。

這其實並非是諾貝爾獎得主首次將獎章贈予他人；1943年，諾貝爾文學獎得主克努特·漢姆生(Knut Hamsun)，就曾將自己的獎章，獻給了當時納粹德國宣傳部長戈培爾(Joseph Goebbels)。

2022年，諾貝爾和平獎得主穆拉托夫(Dmitry Muratov)，就以1億元的價格，出售了他的諾貝爾獎章，為聯合國兒童基金會(UNICEF)籌款，好幫助烏克蘭難民兒童。

2024年，聯合國前秘書長科菲·安南(Kofi Annan)的遺孀，將他在2001年獲頒的諾貝爾和平獎獎章和證書，捐贈給了位於日內瓦的聯合國辦事處。

