丹麥、格陵蘭、美國在白宮3方會談「仍有基本分歧」

丹麥外長拉斯穆森(左)及格陵蘭外長莫茨費爾特(右)14日到白宮，與副總統范斯及國務卿魯比歐針對格陵蘭議題展開會談。(路透)

丹麥 外交部長拉斯穆森(Lars Lokke Rasmussen)與格陵蘭 外交部長莫茨費爾特(Vivian Motzfeldt)14日在白宮與副總統范斯、國務卿魯比歐舉行備受矚目的會談。一名丹麥高層官員會後表示，丹麥與川普 總統之間對於格陵蘭的看法依然存有「基本分歧」，但丹麥與美國同意成立工作小組持續協商。

拉斯穆森會後對媒體表示：「從我們的角度看來，工作小組應該把重點放在如何解決美國的安全考量，但在同一時間要尊重丹麥王國的紅線。」

莫茨費爾特說：「我們已經說明我們的底線何在，在這個基礎上，我覺得未來將有良好發展。」

川普持續主張美國應從身為北約(NATO)盟友的丹麥手中取得半自治領土格陵蘭。就在白宮會議舉行之前，川普14日在社群媒體發文寫道，北約應該協助美國拿下格陵蘭這座全世界最大的島嶼。川普指出，除了格陵蘭由美國掌控之外，不接受其他任何方案。

川普發文寫道，如果美國沒能取得格陵蘭，俄羅斯與中國就會拿下格陵蘭，「這不能發生」。

川普並未參加14日的白宮會談，但在會後接受媒體詢問時，重申美國應該取得格陵蘭。他說，為了國家安全，美國需要格陵蘭，「我們看看結果如何，事情會有轉機的」。

拉斯穆森14日下午表示，川普堅稱美國必須取得格陵蘭其實是「完全沒必要」。拉斯穆森反駁川普聲稱丹麥只有「狗拉雪橇」在保護格陵蘭免於遭受中俄威脅，並且否認川普聲稱格陵蘭附近出現中國軍艦的說法。他表示，川普明顯想要「征服格陵蘭」，「但我們講得非常清楚，這不符合丹麥王國的利益」。

對於川普提出為格陵蘭增加防禦的主張，拉斯穆森說：「我們已經準備好，一定會做得更多。」他表示，丹麥與美國之間將由高階官員成立工作小組，探討雙方可以基於哪些共識向前邁進。

拉斯穆森對媒體說，丹麥增進安全防禦絕不是靠狗拉雪橇，而是有船艦、無人機、戰鬥機等。丹麥上個月宣布投入15億加強格陵蘭安全。