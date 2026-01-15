伊朗「絞刑」處決抗議者 ？川普：殺戮已停止

伊朗情勢緊張，不僅國內示威未停，國外也有群眾聲援。圖為柏林的示威人士集結抗議伊朗政府。（美聯社）

伊朗 原訂14日對遭判處死刑 的抗議人士索坦尼(Erfan Soltani)執行絞刑，招致國際社會強烈譴責後延期。川普 總統審慎考慮是否對伊朗採取軍事行動，但透露「殺戮已停止」，美方密切觀察後續發展。歐洲與以色列官員警告，美國可能在24小時內對伊朗動武。美軍已從中東多處重要基地撤離部分人員，但美國外交官形容這是部署調整(posture change)，並非全面撤離。

國家廣播公司新聞網引述國務院消息報導，26歲的索坦尼幾乎未經任何正當法律程序審判，也未獲辯護律師協助。

伊朗司法總監艾杰(Gholam-Hossein Mohseni-Ejei)14日稍早表示，為恢復秩序，司法體系必須「迅速審判並處決暴徒(rioters)」。

紐約時報報導，國際特赦組織等人權團體表示，遭判死刑的索坦尼原訂14日執行絞刑。不過，伊朗監察組織「亨加瓦(Hengaw)人權組織」14日表示，索坦尼的親屬說，死刑執法日期已推遲。

川普曾警告，若伊朗處決抗議者，美國將採取「非常強硬的行動」，但他14日表示，已獲得「可靠消息」通知，伊朗境內「殺害抗議者的行為正在停止」，且「沒有處決計畫」，美方密切觀察情勢發展。

伊朗外交部長阿拉奇(Abbas Araghchi)否認伊朗計畫處決抗議者的消息，他告訴「福斯新聞」說，這是「外部勢力散播的假訊息，旨在挑釁川普總統」，強調「不可能執行絞刑」。

人權行動者新聞通訊社(HRANA)指出，伊朗上月因物價飆漲引發抗議浪潮以來，已有約2600人喪命，另有逾1.8萬人被捕。

伊朗當局先前全面封鎖網路，但隨著低軌道衛星網路「星鏈」(Starlink)免費開放使用，外流的影像顯示，德黑蘭附近出現大量遺體，情況令外界震驚。

白宮官員透露，川普同時權衡軍事與外交選項，但美伊官員間的談判已因伊朗境內暴亂惡化而暫停。

因應美伊情勢緊張，美方已從卡達的烏代德空軍基地(Al Udeid Air Base)撤離數百名人員，並將部分部隊轉移至區內其他設施或民用場所，以防伊朗報復。

烏代德空軍基地是中東最大的美軍基地，約有1萬名官兵駐守；卡達政府表示，這是因應區域緊張局勢的預防性措施。

英國也宣布撤離駐卡達基地的部分人員，並暫時關閉英國駐德黑蘭大使館。

路透引述多名歐洲官員指出，美國極可能在24小時內對伊朗發動軍事行動，但具體時間、目標與規模仍未定。

一名以色列官員也表示，川普似已決定介入伊朗局勢，只是行動細節尚不明朗。

伊朗方面已強硬警告，若美國或其盟友發動攻擊，中東的美軍與以色列軍事及航運設施都將成為「合法目標」。伊朗15日清晨對民航機封閉領空，未說明原因。

隨著衝突風險升高，美國、義大利、波蘭等國已呼籲公民盡速離開伊朗，美國建議可經陸路前往土耳其或亞美尼亞。