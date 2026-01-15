伊朗斷網 星鏈開放免費連線助示威者突圍

億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下太空探索科技公司（SpaceX）的「星鏈」衛星網路服務， 已在伊朗暫時免費開放，並幫助用戶更新系統協助突破官方封鎖。(路透)

伊朗 全國示威持續升溫之際，外界指出馬斯克 (Elon Musk)旗下SpaceX 的星鏈(Starlink)衛星網路已在伊朗暫時免費開放，並幫助用戶更新系統協助突破官方封鎖，使抗議影像與死傷情況得以傳向國際。行動人士指出，此舉大幅削弱德黑蘭切斷通訊、封鎖真相的效果。

美聯社報導，此舉緊接著伊朗政府於1月8日全面切斷全國8500萬人口的電信與網路服務之後。多名行動人士透露，自13日起，只要在伊朗境內持有星鏈接收設備，即可免費使用該服務，此外，SpaceX甚至推送了韌體更新(firmware update)，以協助用戶規避政府對衛星訊號的干擾與封鎖。「星鏈至關重要，」伊朗裔行動人士、非營利組織「網路自由先鋒」(Net Freedom Pioneers)創辦人亞哈亞內賈德(Mehdi Yahyanejad)說。

他指出，稍早傳出一段顯示德黑蘭附近法醫中心存放數百具遺體的影片，正是透過星鏈才得以曝光，「這些畫面徹底改變了大家對現況的認知。」

根據「人權行動者新聞通訊社」(Human Rights Activists News Agency)統計，自12月28日示威爆發以來，死亡人數已超過2500人，多數為抗議民眾，也包括部分安全人員。

依伊朗電信法規，星鏈屬非法設備，因該國從未核准其進口、銷售或使用，不過，首批星鏈設備於2022年伊朗因強制頭巾法引發抗議期間被偷運入境，目前估計已有超過5萬套設備被秘密帶入伊朗。非營利組織「整體韌性」(Holistic Resilience)執行長艾哈馬迪安(Ahmad Ahmadian)表示，用戶會透過VPN隱藏IP位址並採取各種手段掩飾設備，包括將天線偽裝成太陽能板。

他指出，伊朗安全部門雖曾嘗試關閉通訊，但效果有限，如今已改採更「極端」的手段，包括干擾星鏈的無線電與GPS訊號，但隨後SpaceX則推出了韌體更新加以反制。另外，他也認為，在星鏈服務免費後，資訊外流速度恐將進一步加快。「這次他們(政府)幾乎全面切斷通訊，連市區電話都無法使用，」艾哈馬迪安說，「但訊息仍持續流出，顯示星鏈用戶在全國各地高度分散。」