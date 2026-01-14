川普對付伊朗軍事選項縮水 參議員靈魂拷問：目標是什麼？

我的頻道

編譯周辰陽／即時報導
川普總統13日抵達馬里蘭州安德魯斯聯合基地，自空軍一號走下舷梯。（美聯社）
伊朗示威抗議蔓延全國，安全部隊已展開鎮壓，人權團體宣稱多達2000人遇害。儘管川普政府一再強調，若伊朗政權對示威者動用致命武力，美方仍握有多種軍事選項，但Politico 13日報導，這些選項已遠不如一年前充裕。

儘管五角大廈強調支持川普所做出的任何決定，但政府官員透露，目前並無計畫大規模調動美軍部隊或軍事資產，曾經可供川普調遣的兵力與軍艦如今多已不在中東，如「福特號」航艦目前仍留在加勒比海，「卡爾文森號」與「尼米茲號」兩艘航艦也早已撤離。此外，一度自南韓調往中東的愛國者飛彈防禦系統，亦已於2025年11月返回部署地南韓。

雖然川普仍可下令空襲伊朗領導層或軍事設施，但可選擇的行動方案，已比2025年6月美國對伊朗核子設施發動打擊時更加有限。此外，他還必須面對國會質疑：在下令逮捕委內瑞拉總統馬杜洛尚不到兩周之際，若再對伊朗動武，是否會讓美國捲入該地區的另一場戰爭。

參院軍事委員會民主黨籍副主席里德（Jack Reed）表示：「目標是什麼？軍事力量要如何才能達成該目標？」他說：「他們確實正在鎮壓自己的人民，但總統至今尚未說明，軍事打擊究竟能幫助民眾，或是否真能迫使政府出現重大的改變。」

另一方面，隨著紅海、伊朗與委內瑞拉的軍事行動節奏加快，川普政府也持續消耗本已緊縮的武器庫存。對於保護伊朗武器射程內美軍的防空能力而言，問題尤為嚴峻。若美方發動打擊並遭伊朗強力報復，面對德黑蘭龐大的火箭與飛彈庫存，美軍可用的攔截彈數量恐將迅速吃緊。

一名前國防官員指出：「如果局勢確實演變成一連串相互報復的打擊，攔截能力就會變得更加重要。而在那條戰線上，我們可能很快就會陷入棘手局面。」

美國仍可選擇快速將軍事資產移入或移出該地區，而不必像2025年6月那樣集結大量部隊、艦艇與飛機。官員也指出，若外交手段失敗，發動進攻性網路攻擊同樣是可能選項。然而，即便是川普在國會中的核心盟友，似乎也不願承諾在伊朗展開涉及美軍地面部隊的軍事行動。

共和黨籍奧克拉荷馬州聯邦參議員穆林（Markwayne Mullin）表示：「我們的目的不是入侵伊朗，而是保護伊朗人民，我們不會派遣地面部隊。」

伊朗 川普 委內瑞拉

