我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普要打伊朗了？五角大廈「披薩指數」飆升 警戒等級曝光

供過於求 鳳凰城逾半待租房至少1個月免租金

「防衛不必擁有土地」軍事專家以美全球基地為例 反駁川普格陵蘭論

編譯季晶晶／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
前美國軍事與外交高官舉美國全球海外基地為例，反駁川普認為必須擁有格陵蘭才能全力防衛的主張。（美聯社）
前美國軍事與外交高官舉美國全球海外基地為例，反駁川普認為必須擁有格陵蘭才能全力防衛的主張。（美聯社）

美國總統川普近日聲稱，美國必須擁有格陵蘭才能確保北極與本土安全。華爾街日報報導，這番言論遭多位前美國軍事與外交高官駁斥，指其違背數十年國策，可能削弱美國以盟友和海外基地構成的嚇阻體系。

川普上周五表示，美國唯有「擁有」格陵蘭才會全力防衛，而如果美國不這麼做，俄羅斯或中國可能介入。

但美國國防部在至少51個國家管理或使用超過128個海外基地，土地幾乎全由東道國依據雙邊協議提供，所有權從來不是前提。

北約最高盟軍司令、退役海軍上將JamesStavridis強調：「我們毋須擁有土地，也能執行所有必要的行動。」

現役美軍目前大約有13%部署海外，日本、德國與南韓等盟友不僅提供土地，還分擔營運成本。五角大廈近年更轉向「據點而非基地」的部署模式，與盟邦共用設施。

前美國駐北約大使IvoDaalder警告，川普的說法「對北約構成嚴重威脅」，恐引發外界質疑，美國是否只願意防衛自己領土，進而削弱聯盟團結、損害美國作為可信盟友的嚇阻力。

就連共和黨內部也出現反彈。聯邦參議員Thom Tillis抨擊川普說法荒謬且分散戰略焦點。

川普 北約 格陵蘭

上一則

美國活捉馬杜洛 分析：中國沒有這種戰略滲透能力

下一則

川普要打伊朗了？五角大廈「披薩指數」飆升 警戒等級曝光

延伸閱讀

「刻意針對我們」明州控告川普政府 打擊移民卻擊斃平民

「刻意針對我們」明州控告川普政府 打擊移民卻擊斃平民
控聯邦執法形同入侵 明州、伊州對川普政府提告

控聯邦執法形同入侵 明州、伊州對川普政府提告
川普點名微軟「別讓美國人幫AI電力埋單」預告宣布新措施

川普點名微軟「別讓美國人幫AI電力埋單」預告宣布新措施
美對中關稅恐加25% 川普賞伊朗貿易連坐關稅 6國中招

美對中關稅恐加25% 川普賞伊朗貿易連坐關稅 6國中招

熱門新聞

川普總統要求信用卡最高利率為10%，為期一年。(美聯社)

川普宣布信用卡利率上限10% 20日生效 銀行業強烈反彈

2026-01-10 19:50
美國總統川普9日在白宮與石油業高層舉行會議並回答媒體提問。(美聯社)

白宮突宣布3件事 「天佑美軍、我們正要開始」五角大廈披薩指數曝

2026-01-11 21:55
許多民間組織自發監督ICE執法，他們吹哨子提醒民眾，ICE探員來了。(歐新社)

明州女遭ICE擊斃 起底是「反執法哨兵」如影隨形監視幹員

2026-01-12 05:21
美軍3日突襲位於委內瑞拉首都的軍事基地蒂烏納堡，根據Vantor公司公布衛星影像，可見部分區域被炸得化為焦土。（路透）

美軍不明武器疑曝光 傳委內瑞拉士兵集體吐血 守衛憶「腦袋像爆炸」

2026-01-10 23:50
格陵蘭西部一處峽灣的空拍圖。(路透檔案照)

川普若想開採格陵蘭豐富礦藏 最大阻礙不是丹麥

2026-01-12 08:48
美國總統川普將抓捕委內瑞拉總統馬杜洛的行動形容為一次「完美執行」的美國軍力展示，但紐約時報披露領頭的「契努克」直升機被擊中，飛行領隊腿部三度中彈。（路透資料照片）

川普口中「完美」任務？美軍抓捕馬杜洛一度瀕臨失敗 驚險內幕曝光

2026-01-07 23:22

超人氣

更多 >
明州女遭ICE擊斃 起底是「反執法哨兵」如影隨形監視幹員

明州女遭ICE擊斃 起底是「反執法哨兵」如影隨形監視幹員
川普若想開採格陵蘭豐富礦藏 最大阻礙不是丹麥

川普若想開採格陵蘭豐富礦藏 最大阻礙不是丹麥
「陽光帶」豪華公寓過剩 房租大優惠…這城市最誘人

「陽光帶」豪華公寓過剩 房租大優惠…這城市最誘人
星巴克店員給警察咖啡杯上 畫了一隻豬

星巴克店員給警察咖啡杯上 畫了一隻豬
Fed鮑爾遭美國刑事起訴收到傳票 「賣出美國」席捲全球市場

Fed鮑爾遭美國刑事起訴收到傳票 「賣出美國」席捲全球市場