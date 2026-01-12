我的頻道

好市多換輪胎CP值高 實測後她提醒兩件事

美8成政庇申請人來自中國 近幾年數量尤為暴增

美抓馬杜洛 紐時：俄防空系統形同虛設、中國製雷達被毀

編譯周辰陽／即時報導
委內瑞拉總統馬杜洛（右二）和妻子佛羅雷斯（左二）5日被押送前往紐約市曼哈頓聯邦法院出庭。（路透）
委內瑞拉總統馬杜洛（右二）和妻子佛羅雷斯（左二）5日被押送前往紐約市曼哈頓聯邦法院出庭。（路透）

美軍3日突襲委內瑞拉，擄走總統馬杜洛夫婦。紐約時報12日引述美國官員報導，委內瑞拉引進的先進俄製防空系統當時甚至尚未接上雷達，導致該國領空在五角大廈發動攻擊前很長一段時間內，就出人意料地處於幾乎毫無防護的狀態。

委內瑞拉早在2009年與美國關係緊張之際，便曾大張旗鼓地宣布向俄羅斯採購S-300與山毛櫸-M2（Buk-M2）防空系統。時任委國總統查維茲（Hugo Chávez）更宣稱，這些武器可作為嚇阻美國侵略的力量。

這兩套被大肆吹捧的俄製防空系統，原本被視為委內瑞拉與俄羅斯關係密切的象徵，也顯示莫斯科在西半球影響力的擴張。然而，4名現任與前任美國官員指出，委內瑞拉無法妥善維護與操作山毛櫸防空系統以及全球最先進防空系統之一的S-300，導致五角大廈發動「絕對決心行動」時，委國領空防禦形同虛設。

此外，紐時分析照片、影片與衛星影像後發現，部分防空組件在攻擊發生時仍處於存放狀態，而非實際投入運作。綜合相關證據顯示，儘管事前已有數月警告，委內瑞拉仍未為美國的軍事行動做好準備。

簡而言之，委內瑞拉軍方的無能，似乎在美軍行動的成功中扮演了關鍵角色。前官員與分析師指出，當美軍進入委內瑞拉首都卡拉卡斯上空時，備受吹捧的防空系統實際上並未連接，且可能已多年未能正常運作。官員與專家同時認為，俄羅斯同樣難辭其咎，因為俄方教官與技術人員本應確保相關系統全面啟用，並協助維持其運轉。

事實上，2名美國前官員指出，俄羅斯可能默許出售給委內瑞拉的軍事裝備逐漸失修，以避免與華府發生更大的衝突。他們表示，若委軍擊落美國飛機，俄羅斯所承受的反彈可能相當嚴重。不過，4名現任與前任美國資深官員也指出，委內瑞拉在維護俄製裝備方面本就困難重重，經常缺乏零組件，以及操作與維修所需的技術能力。

卡內基國際和平基金會資深研究員科夫曼（Michael Kofman）表示，委內瑞拉也擁有中國提供的雷達系統。不過，一名美國資深軍方官員指出，這些雷達已遭美國戰機摧毀，使得俄製防空系統更加無力應對。

至於委內瑞拉的便攜式防空系統（MANPADS），在防禦美軍飛機時幾乎未見發揮效果。多段影片顯示，美軍行動期間曾有一套疑似MANPADS的武器發射，但隨即遭美軍戰機以密集火力反制。2名熟悉行動的美國官員指出，美軍強烈的回擊，可能對其他委內瑞拉部隊形成嚇阻，不敢再度發射MANPADS。

