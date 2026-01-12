美國使館發旅遊警示 籲「立即撤離伊朗」恐暴力事件升溫

我的頻道

編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普9日在白宮與石油業高層舉行會議。(美聯社)
美國總統川普9日在白宮與石油業高層舉行會議。(美聯社)

美國駐伊朗虛擬大使館於美東時間12日發布旅遊警示，要求在伊朗的美國公民「應該立即離開」，同時警告伊朗各地抗議升溫，可能演變為暴力事件。

伊朗多地爆發反政府示威，美國總統川普近來放話若德黑蘭政府殺害抗議者，美國不排除軍事介入。

隨著美伊關係白熱化，美國駐伊朗虛擬大使館12日發布警示，指伊朗已加強維安、封路並擾亂大眾運輸，網路封鎖也在持續；伊朗政府限制行動通訊、固網電話與全國網路使用，航空公司亦持續縮減或取消往返伊朗航班，部分航線停飛至1月16日。

這項警示呼籲美國公民預期網路仍將中斷，預先規畫替代通訊方式；若評估安全可行，應考慮經陸路離境，前往亞美尼亞或土耳其。

美方並提醒，伊朗不承認雙重國籍，美國-伊朗雙重國籍者必須持伊朗護照離境；美國公民在伊朗面臨遭盤問、逮捕與拘留的高度風險，出示美國護照或顯示與美國的關聯，都可能成為遭拘留理由。

美方同時建議民眾避開示威、保持低調、留意周遭情勢並關注當地媒體；若無法離境，應在住處或其他安全建築物內就地避難，備妥食物、飲水與藥物等必需品，並可註冊智慧旅遊登錄計畫(STEP)接收最新安全資訊。

美國也指出，因美國與伊朗沒有外交或領事關係，瑞士駐德黑蘭大使館以「保護國」身分代為處理美國在伊朗的利益。該網站為美國政府官網，且載明油美國國務院提供服務資訊。

美國在1979年人質危機後與伊朗斷交，沒有實體大使館，設立虛擬大使館網站繞過伊朗政府限制，直接提供簽證資訊，並傳播美國政策文化等訊息。

伊朗 大使館 美國公民

