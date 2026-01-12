NBC：中國滲透南美20年 川普委國行動難遏制

中國影響力深入南美洲，投資開發的秘魯錢凱港已於2024年啟用。(路透)

委內瑞拉 總統馬杜洛(Nicolas Maduro)被捕，川普總統趁勢宣稱美國對整個西半球擁有絕對主導權，並警告中國不要妄想企圖染指美國「後院」。

但據國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，中國作為世界第二大經濟體，不太可能就此被擠出拉丁美洲。過去20多年來，當美國將注意力集中在世界其他地區之際，中國一直在拉丁美洲投資並發展關係。

儘管能源部長萊特(Chris Wright)表示，中國是委內瑞拉石油 最大的客戶，美國不會切斷中國從委內瑞拉進口石油的管道，中國將繼續購買委內瑞拉石油，就像世界其他國家一樣。

雖然北京採購了委內瑞拉生產的大部分原油，但只占中國石油總進口量百分比的個位數。北京強烈譴責美國對委內瑞拉的攻擊及其對該國石油的主張，並表示中國與其他國家在委內瑞拉的合法權益必須得到保護。

北京從2010年就超越美國，成為南美洲最大的貿易夥伴。五角大廈在中國軍力年度報告中指出，北京正透過基礎設施和能源開發、經濟援助和貿易來擴大其在拉丁美洲的影響力。

其中最引人注目的是秘魯錢凱港(Chancay port)計畫，這是一個大型深水港，於2024年啟用。南加州大學拉丁美洲問題專家卡羅爾懷斯(Carol Wise)表示，這個港口大大提升了南美洲在世界地圖上的地位。

在巴拿馬，川普曾錯誤地聲稱巴拿馬運河 受中國控制，其實巴拿馬政府已退出中國的「一帶一路」全球基礎建設計畫。總部位於中國香港的長江和記實業有限公司(CK Hutchison)也表示，將把其在巴拿馬運河的兩個港口出售給由美國投資公司貝萊德(BlackRock)主導的財團。

智利大學助理教授安德烈斯·博爾克斯(Andrés Bórquez)表示，沒有跡象顯示整個拉丁美洲會因為美國的威脅而疏遠中國。「目前的情況是，拉丁美洲採取多種混合策略，旨在平衡與這兩個大國的關係。」

懷斯指出，中國品牌在該地區已被廣泛接受：消費者購買小米和華為的智慧型手機，比亞迪和其他中國汽車製造商的電動車也隨處可見。即使美國宣布對拉丁美洲實行霸權，「也不會影響拉丁美洲的日常生活。」