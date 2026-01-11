川普擬將軍費增至1.5兆美元 美議員：因應中俄等威脅

美國總統川普6日在華府出席眾議院共和黨人年度議題會議。（路透）

美國總統川普 表示，希望明年將美國國防預算增至1.5兆美元，以因應「動盪且危險的時刻」。美國會兩院軍委會主席力挺並指出，面臨來自中國、俄羅斯 、伊朗 及毒品恐怖主義分子等全球威脅，大幅提升國防支出為必要之舉。

川普（Donald Trump）日前在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道：「我已決定，為了我們國家的利益，特別是在這極度動盪且危險的時刻，我們2027年的軍事預算不應是1兆美元，而應是1.5兆美元。」

他表示，這將讓美國得以打造「夢幻軍隊」，不論面對任何敵人，「都能確保我們的安全與保障」。他還說，預算之所以能大幅調升，得益於他對全球多國加徵的大規模關稅。

共和黨籍的聯邦參議院軍事委員會主席韋克爾（Roger Wicker）及眾議院軍委會主席羅傑斯（Mike Rogers）隨後共同發布書面聲明表示，1.5兆美元的國防預算正是重建美國軍隊、恢復美國在全球領導地位所需要的投資規模。

兩人透過聲明表示，美國面臨來自中國、俄羅斯、伊朗及毒品恐怖主義分子日益加劇的全球威脅，「這項大幅提升的國防支出既及時且必要」。「我們也以身作則，將美國國防支出提升至約占國內生產毛額（GDP）的5%，這正是我們對北約盟友的期待」。

聲明指出，增加的國防支出將轉化為具體的硬實力，包括加速造艦及軍機生產、武器庫現代化，以及確保美國作戰人員持續保持優勢的創新科技。

川普重返白宮以來，已多次動用美國軍隊，包括打擊葉門叛軍、伊朗核設施和被指涉及走私毒品的船隻等行動，以及派遣特種部隊突襲並逮捕委內瑞拉領導人馬杜洛（Nicolas Maduro）。

馬杜洛被視為和中國、俄羅斯關係密切。川普昨天表示，若美國沒有採取行動，中國或俄羅斯的勢力「就已進入委內瑞拉」，但美國不願看到他們出現在那裡。

川普先前也多次表達希望接管丹麥自治領地格陵蘭並揚言將採取行動，以防俄羅斯或中國占領格陵蘭。白宮已表示，川普政府正在討論各種選項，不排除動用軍隊。

美國國會去年底通過總額9006億美元的2026財政年度國防授權法案（National Defense Authorization Act，NDAA），已由川普簽字生效。