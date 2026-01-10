我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美軍不明武器疑曝光 傳委內瑞拉士兵集體吐血 守衛憶「腦袋像爆炸」

密西西比滅門血案 24歲男槍殺6人 連7歲童也不放過

伊朗是替死鬼？爆料美軍獻計 轉移川普併吞格陵蘭野心

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國總統川普9日在白宮與石油產業高層舉行會議。(路透)
美國總統川普9日在白宮與石油產業高層舉行會議。(路透)

星期日郵報引述消息人士爆料，美國總統川普已下令特種部隊指揮官擬定入侵格陵蘭的計畫，但遭到美軍參謀長聯席會議打槍。

根據消息人士，川普要求特種作戰司令部（JSOC）備妥入侵格陵蘭計畫，但被美軍參謀長聯席會議以「此舉違法」且「不會獲得國會支持」為由加以抵制。

一名消息人士稱：「他們試圖用較不具爭議的行動分散川普對格陵蘭的注意力，諸如攔截俄羅斯規避西方制裁的影子艦隊，或是對伊朗發動打擊。」

美軍日前不遠千里追捕掛有俄羅斯旗幟的委內瑞拉油輪；伊朗去年底爆發大規模反政府示威延燒至今，川普近日放話「已準備好協助伊朗人」重獲自由。

一名外交消息人士描述：「這些將領認為川普的格陵蘭計畫瘋狂又違法，所以正試圖用其他重大軍事行動分散川普的注意力。他們說就像在和一個5歲小孩打交道一樣。」

報導引述消息人士表示，由白宮副幕僚長米勒為首的鷹派，受到美軍成功打擊委內瑞拉馬杜洛政權的行動鼓舞，因而希望搶在中國和俄羅斯之前，先對格陵蘭出手。

另有英國外交官認為，出於美國期中選舉考量，川普可能想藉格陵蘭行動分散選民對美國經濟的關注。

川普 格陵蘭 伊朗

上一則

川普行政命令宣布國家緊急狀態 搶先封殺法院查扣委內瑞拉石油收入

下一則

美軍不明武器疑曝光 傳委內瑞拉士兵集體吐血 守衛憶「腦袋像爆炸」

延伸閱讀

川普行政命令宣布國家緊急狀態 搶先封殺法院查扣委內瑞拉石油收入

川普行政命令宣布國家緊急狀態 搶先封殺法院查扣委內瑞拉石油收入
川普宣布信用卡利率上限10% 20日生效 銀行業強烈反彈

川普宣布信用卡利率上限10% 20日生效 銀行業強烈反彈
美國對伊朗動武計畫曝光 川普放話：準備好協助伊朗人

美國對伊朗動武計畫曝光 川普放話：準備好協助伊朗人
伊朗鎮壓持續 川普聲援示威者：美國準備好協助

伊朗鎮壓持續 川普聲援示威者：美國準備好協助

熱門新聞

哥倫比亞總統裴卓。（歐新社）

才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…喊他「最好小心點」

2026-01-03 16:03
委內瑞拉總統馬杜洛與妻子佛羅雷斯。（路透檔案照）

抓捕細節曝光 馬杜洛夫婦「熟睡中被拖出臥室」

2026-01-03 11:11
川普總統在社群媒體發布馬杜洛在美國軍艦上的照片。（路透）

美國強擄馬杜洛 意欲何為？

2026-01-03 12:06
馬杜洛在社媒Instagram上貼出他與中國特使邱小琪會見的照片。(取材自Instagram)

馬杜洛被抓前1天才會中特使喊兄弟情誼 分析：美敲山震虎

2026-01-03 20:45
美國總統川普將抓捕委內瑞拉總統馬杜洛的行動形容為一次「完美執行」的美國軍力展示，但紐約時報披露領頭的「契努克」直升機被擊中，飛行領隊腿部三度中彈。（路透資料照片）

川普口中「完美」任務？美軍抓捕馬杜洛一度瀕臨失敗 驚險內幕曝光

2026-01-07 23:22
（取自白宮X帳號）

川普發布馬杜洛最新照片：戴手銬、黑布蒙雙眼

2026-01-03 11:38

超人氣

更多 >
川普對委內瑞拉動手 為何普亭一直默不作聲？

川普對委內瑞拉動手 為何普亭一直默不作聲？
整理遺物發現亡夫轉情人1900萬 妻子一招讓小三人財兩空

整理遺物發現亡夫轉情人1900萬 妻子一招讓小三人財兩空
反制中收緊稀土出口 日求助G7穩供應鏈 還將首次海底試採

反制中收緊稀土出口 日求助G7穩供應鏈 還將首次海底試採
偵查不到殲-20飛恒春上空？中軍事評論員透露殲-20隱身方法

偵查不到殲-20飛恒春上空？中軍事評論員透露殲-20隱身方法
川普宣布信用卡利率上限10% 20日生效 銀行業強烈反彈

川普宣布信用卡利率上限10% 20日生效 銀行業強烈反彈