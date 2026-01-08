魯比歐曝對委內瑞拉「3階段」計畫 民主黨批奪取石油

國務卿魯比歐被視為美國生擒馬杜洛的主導者，他表示美國不會派兵接管委內瑞拉。民主黨則批評川普政府是在偷取委國石油。（歐新社）

國務卿魯比歐(Marco Rubio)7日表示，美國對委內瑞拉 已有一套「三階段」方案，將先穩定局勢，接著推動經濟復原，最後監督政治轉型。不過，民主黨對於美國打算從中奪取委國石油 表示「令人震驚」。

路透報導，魯比歐指出，第一步是避免委內瑞拉在權力真空下「陷入混亂」，第二步的「復原期」將確保美國、其他西方國家及相關企業能公平進入委內瑞拉市場，其中包括讓美國石油公司取得管道，第三步才是政治轉型。魯比歐與國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)在向參院進行機密簡報後指出，「目前我們對委國代理當局的行為擁有極大的控制力與影響力。這將是一個轉型過程，最終將由委內瑞拉人民改變自己的國家，」但他並未透露轉型計畫的具體細節。

民主黨方面對此計畫強烈質疑，批評內容等同於「奪取石油」而且缺乏透明度。康乃狄克州民主黨參議員墨菲(Chris Murphy)直言這是「瘋狂的計畫」，批評美方打算以武力「挾持」委內瑞拉石油，藉此長期微管理該國的做法令人震驚。

國會山莊報(The Hill)報導，川普 6日晚間宣布委內瑞拉已準備移交一批原油。魯比歐指出，美方全面控制委國石油銷售將產生「巨大的影響力」，顯著降低「派遣美軍實地進駐」的需求，但強調並未排除任何軍事選項。對此，參院民主黨領袖舒默(Chuck Schumer)質疑政府目前的計畫選擇仰賴馬杜洛(Nicolas Maduro)政權殘餘官員合作的做法，認為這些人本質上並不認同美國利益。舒默痛批，「川普竟然依賴這群最不可靠、腐敗且仇美的人來幫他管理委內瑞拉。」

不過，支持川普的共和黨參議員則對計畫表示信心，參議員葛理漢(Lindsey Graham)警告，美方已掌握主導權，「若新領導人試圖破壞計畫，將付出代價，」他認為目前雖無駐軍必要，但「若有需要」隨時可部署。

此外美聯社報導，川普7日以正值「動盪且危險的時代」為由，提議將2027年軍事開支定為1.5兆元。川普強調，這筆創紀錄的預算將用於打造他心目中的「夢想軍隊」(Dream Military)，確保美國在任何對手面前都能維持絕對安全，相較於2026年已設定的9010億元國防預算，此次增幅驚人。