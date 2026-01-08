川普簽行政令退出66國際組織 聯合國氣候公約入列

川普的政策是「反覺醒」，7日一口氣宣布退出66個國際組織，其中包括許多聯合國的組織在內。圖為川普去年9月在聯合國大會上演講。（新華社）

白宮 7日表示，美國將退出包括聯合國 人口基金(UNFPA)以及「聯合國氣候變化框架公約」(UNFCCC)在內的66個國際組織，顯示美國進一步撤出全球合作體系，落實其「美國優先」的政策。

美聯社報導，川普 7日簽署行政命令，宣布暫停美國對66個國際組織、機構與委員會的支持，遭凍結支持的多數為聯合國體系下的機構、委員會與諮詢小組，涵蓋氣候、勞工、移民等領域，也包含部分非聯合國組織，例如「大西洋合作夥伴關係」(Partnership for Atlantic Cooperation)、「國際民主與選舉援助研究所」(International Institute for Democracy and Electoral Assistance)及「全球反恐論壇」 (Global Counterterrorism Forum)。國務院表示，「這些機構職掌冗餘、管理不善、浪費資源且運作不力，甚至被特定利益團體操控，對美國主權與繁榮構成威脅。」

此次退出名單中，最具爭議的是1992年簽署的「聯合國氣候變化框架公約」(UNFCCC)，該公約是「巴黎氣候協定」的基礎，美國身為全球主要排放國，其退出將嚴重削弱全球面對極端氣候的努力。川普在第一任期就曾退出，拜登上任後又再加入。

科學界已普遍認為，氣候變遷正導致極端天氣事件增加，包括洪水、乾旱、野火與致命高溫。曾任白宮氣候顧問的麥卡錫(Gina McCarthy)抨擊此決定「短視且令人難堪」，指美國正放棄數十年來的氣候領導地位。

另外，美國也將退出聯合國人口基金。該機構長期提供全球生殖健康服務，過去即為共和黨反對的焦點，川普與部分共和黨人士指控該機構在中國等國參與「強迫墮胎行為」。「國際危機組織」(International Crisis Group)分析師佛提(Daniel Forti)也指出，美國對多邊主義的立場已逐漸定型，「我們看到的是一種『要嘛照我的方式來，不然就別談』的態度，這清楚反映華府只願在自己設定的條件下進行國際合作。」

儘管如此，美方官員，包括川普本人仍強調並未完全否定聯合國的價值，而是希望將納稅人資金集中投入具戰略競爭意義的領域，特別是在與中國角力的國際標準制定機構，例如國際電信聯盟(International Telecommunications Union)、國際海事組織(International Maritime Organization)與國際勞工組織(International Labor Organization)等。