我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

克流感缺貨 美遇數十年最猛流感季 強勢病毒株恐致庫存見底

美軍抓捕馬杜洛一度瀕臨失敗 驚險內幕曝光

記者逼問抓馬杜洛花多少稅金 赫塞斯嗆：部隊在太平洋時就不問

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國國防部長赫塞斯（中）與國務卿魯比歐（左）7日在國會山莊就委內瑞拉總統馬杜洛被捕情況向參議員進行簡報後受訪。（歐新社）
美國國防部長赫塞斯（中）與國務卿魯比歐（左）7日在國會山莊就委內瑞拉總統馬杜洛被捕情況向參議員進行簡報後受訪。（歐新社）

美國國務卿魯比歐7日為參議員舉行機密簡報後接受訪問時，同行的國防部赫塞斯突然介入，為了美國介入委內瑞拉的成本問題，與CNN記者爆發激烈交鋒，並指控CNN對委內瑞拉軍事行動的報導「不夠誠實」。

▲ 影片來源：x平台@TrumpWarRoom（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

國會山報報導，赫塞斯回應CNN記者詢問委內瑞拉任務將耗費多少稅金時表示：「當部隊部署在地中海、紅海、印度洋或太平洋時，沒有人會問這要花多少錢。」並反擊稱：「但現在他們是在我們的半球，執行打擊販毒集團的任務，或確保那名被起訴的人接受司法審判，你們卻開始追問成本問題。」

赫塞斯補充批評道：「這從一開始就是不夠誠實的問題，你們正千方百計想找理由，抹煞這項世界有史以來最具歷史性軍事任務之一的成功。」他並表示，參眾議院在機密層級聽取的簡報所揭示的行動複雜程度，只有美國才能辦到。

委內瑞拉 赫塞斯 國防部

上一則

川普口中「完美」任務？美軍抓捕馬杜洛一度瀕臨失敗 驚險內幕曝光

下一則

FCC寬限外國無人機禁令 Nvidia、方舟等零組件獲准進口至今年底

延伸閱讀

魯比歐：對委內瑞拉後續 美國有明確計畫

魯比歐：對委內瑞拉後續 美國有明確計畫
美封鎖委內瑞拉石油 追至北大西洋及加勒比海扣押油輪

美封鎖委內瑞拉石油 追至北大西洋及加勒比海扣押油輪
共和黨內有雜音？保羅指葛理漢煽動川普逮捕馬杜洛

共和黨內有雜音？保羅指葛理漢煽動川普逮捕馬杜洛
從「小馬可」到「川普幕僚」 魯比歐立場轉折受矚

從「小馬可」到「川普幕僚」 魯比歐立場轉折受矚

熱門新聞

哥倫比亞總統裴卓。（歐新社）

才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…喊他「最好小心點」

2026-01-03 16:03
委內瑞拉總統馬杜洛與妻子佛羅雷斯。（路透檔案照）

抓捕細節曝光 馬杜洛夫婦「熟睡中被拖出臥室」

2026-01-03 11:11
川普總統在社群媒體發布馬杜洛在美國軍艦上的照片。（路透）

美國強擄馬杜洛 意欲何為？

2026-01-03 12:06
一名德州居民正在填寫白卡申請表。法官29日裁定，衛生部自明年元月6日起，可與ICE共享「白卡」持有者的六項資料。(美聯社)

驅逐移民一大勝利 法院裁定1/6起ICE可共享白卡資料

2025-12-31 09:04
馬杜洛在社媒Instagram上貼出他與中國特使邱小琪會見的照片。(取材自Instagram)

馬杜洛被抓前1天才會中特使喊兄弟情誼 分析：美敲山震虎

2026-01-03 20:45
（取自白宮X帳號）

川普發布馬杜洛最新照片：戴手銬、黑布蒙雙眼

2026-01-03 11:38

超人氣

更多 >
美國人都往哪搬？「這州」成全美搬遷人口最大贏家

美國人都往哪搬？「這州」成全美搬遷人口最大贏家
貌美台女免簽赴美陪唱賺小費 海關查手機抓包遣返

貌美台女免簽赴美陪唱賺小費 海關查手機抓包遣返
超級流感上身？這一保健食品被指能縮短病程

超級流感上身？這一保健食品被指能縮短病程
太子集團創辦人陳志在柬埔寨被捕 送回中國

太子集團創辦人陳志在柬埔寨被捕 送回中國
一摸酒瓶溫度不對…滬男帶3瓶茅台飯店宴客 全被服務員掉包

一摸酒瓶溫度不對…滬男帶3瓶茅台飯店宴客 全被服務員掉包