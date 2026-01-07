記者逼問抓馬杜洛花多少稅金 赫塞斯嗆：部隊在太平洋時就不問

美國國防部長赫塞斯（中）與國務卿魯比歐（左）7日在國會山莊就委內瑞拉總統馬杜洛被捕情況向參議員進行簡報後受訪。（歐新社）

美國國務卿魯比歐7日為參議員舉行機密簡報後接受訪問時，同行的國防部 長赫塞斯 突然介入，為了美國介入委內瑞拉 的成本問題，與CNN記者爆發激烈交鋒，並指控CNN對委內瑞拉軍事行動的報導「不夠誠實」。

MUST WATCH: @PeteHegseth claps back at FAKE NEWS CNN for their disgraceful coverage on Venezuela:



"You are trying to find any angle possible to undermine the success of one of the most HISTORIC military missions the world has ever seen!" pic.twitter.com/2U7oumjtw3 — Trump War Room (@TrumpWarRoom) 2026年1月7日

國會山報報導，赫塞斯回應CNN記者詢問委內瑞拉任務將耗費多少稅金時表示：「當部隊部署在地中海、紅海、印度洋或太平洋時，沒有人會問這要花多少錢。」並反擊稱：「但現在他們是在我們的半球，執行打擊販毒集團的任務，或確保那名被起訴的人接受司法審判，你們卻開始追問成本問題。」

赫塞斯補充批評道：「這從一開始就是不夠誠實的問題，你們正千方百計想找理由，抹煞這項世界有史以來最具歷史性軍事任務之一的成功。」他並表示，參眾議院在機密層級聽取的簡報所揭示的行動複雜程度，只有美國才能辦到。