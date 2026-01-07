曾嗆哥倫比亞總統「病態」 川普證實雙方通話並邀訪白宮

哥倫比亞總統裴卓支持群眾7日在首都波哥大參加他號召的集會，抗議美國總統川普的言論。(美聯社)

川普 總統未能獲得2025年諾貝爾和平獎後，以一場令人震驚的軍事一搏揭開2026年的序幕，下令突襲委內瑞拉 並逮捕委國總統馬杜洛，哥倫比亞則屢屢被點名為他接下來的目標。不過，川普7日在「真實社群」發文表示，已與哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）通電話，並邀請對方赴白宮 訪問。

根據時代雜誌報導與川普的貼文內容，他寫道：「能與哥倫比亞總統裴卓通話是莫大的榮幸，他來電說明毒品情勢，以及我們之間曾出現的其他分歧。我對他的來電與語氣表示感謝，並期待在不久的將來與他會面。」

他指出，國務卿魯比歐正與哥倫比亞外交部長進行相關安排，此次會晤將在白宮舉行。

川普在美軍突襲委內瑞拉後曾表示，考慮對哥倫比亞當局採取軍事行動，稱「哥倫比亞病得很重」，並指哥國總統裴卓「病態的人」（sick man），喜歡製造古柯鹼、賣到美國，強調「他不會再繼續這麼做太久」。被問及是否會對哥國採取行動時，川普回應：「聽來不錯。」