川普看準委國幾周內恐破產 開出要求曝光 全部針對中俄

青瓦台揭習近平、李在明幕後互動...不但自拍 還聊中韓炸醬麵差別

CIA評估：馬杜洛倒台 委國3人最適合掌權 不看好馬查多

記者顏伶如／綜合報導
CIA評估報告指出，委內瑞拉總統馬杜洛倒台之後，獲得諾貝爾和平獎的反對派領袖馬查多不適合掌權。(路透)
CIA評估報告指出，委內瑞拉總統馬杜洛倒台之後，獲得諾貝爾和平獎的反對派領袖馬查多不適合掌權。(路透)

華爾街日報6日獨家報導，中央情報局(CIA)機密評估報告指出，委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)倒台之後，最適合率領臨時政府且讓委國局勢穩定的人選，是包括副總統羅德里格斯(Delcy Rodriguez)在內的馬杜洛政權核心高層；這個評估結果影響了川普總統的決策，在馬杜洛遭到美軍活捉之後支持羅德里格斯領導政府，而不是挑選獲得諾貝爾和平獎的反對派領袖馬查多(Maria Corina Machado)。

消息人士說，中情局機密報告結論指出，馬查多等反對派人士在後馬杜洛時期掌理政府，將難以獲得合法性，還會遭到親馬杜洛的安全部隊抵抗。這份機密評估最近幾周只對川普與少數核心圈政府高層簡報，報告內容是川普決定支持羅德里格斯領導臨時政府而未挑選馬查多的原因之一。

川普的看法仍與第一次執政期間相同，認為馬杜洛的替代人選必須獲得委國軍隊與其他精英階層支持，委內瑞拉才能在馬杜洛倒台之後暫時維持穩定。

消息人士說，中情局評估只有羅德里格斯與另外兩名高層官員可能掌理臨時政府並且穩住局面。其他兩人是內政部長卡貝友(Diosdado Cabello)、國防部長帕德里諾(Vladimir Padrino Lopez)。美委兩國官員說，卡貝友、帕德里諾同為強硬派，指揮警察與軍隊，兩人都面臨跟馬杜洛類似的美國聯邦起訴罪名，因此不可能跟華府合作。

馬查多與2024年委國大選的真正當選人岡薩雷茲(Edmundo González)如果領導臨時政府都難以獲得合法性，還將遭到支持馬杜洛的部隊、毒品網絡以及政治對手反抗。

專門研究委內瑞拉的杜蘭大學(Tulane University)教授史邁德(David Smilde)說，期待馬查多或其他反對派領袖迅速取得政權猶如「魔幻現實主義」，罷黜馬杜洛之後，更好的做法是迫使羅德里格斯啟動權力轉移，但美國沒有人積極談判。

川普前顧問：俄曾提議放棄馬杜洛 換美犧牲烏克蘭

川普前顧問：俄曾提議放棄馬杜洛 換美犧牲烏克蘭
流亡人士：效忠馬杜洛高官大權在握 委內瑞拉轉型難

流亡人士：效忠馬杜洛高官大權在握 委內瑞拉轉型難
馬杜洛被逮 中外交部：應尊重他國人民自主選擇的道路

馬杜洛被逮 中外交部：應尊重他國人民自主選擇的道路
馬杜洛有哪些辯護策略？聯邦檢察官：與美協商前先踩痛腳

馬杜洛有哪些辯護策略？聯邦檢察官：與美協商前先踩痛腳

