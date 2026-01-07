我的頻道

川普看準委國幾周內恐破產 開出要求曝光 全部針對中俄

青瓦台揭習近平、李在明幕後互動...不但自拍 還聊中韓炸醬麵差別

共和黨內有雜音？保羅指葛理漢煽動川普逮捕馬杜洛

編譯莊瑞萌／綜合報導
北卡州聯邦參議員葛理漢4日在空軍一號專機與川普總統自佛州一同返回華府。(路透)
北卡州聯邦參議員葛理漢4日在空軍一號專機與川普總統自佛州一同返回華府。(路透)

共和黨參議員保羅(Rand Paul)直指同黨鷹派參議員葛理漢(Lindsey Graham)是促成川普下令美軍突襲委內瑞拉、逮捕馬杜洛的關鍵推手，而此舉也引發MAGA陣營對「美國優先」路線動搖的疑慮。

根據國會山莊報(The Hill)報導，保羅5日對媒體表示，「這就是葛理漢的作法，他成功說服了總統。我至少看過20段川普曾反對政權更迭的影片，但他們(鷹派)設法讓他相信，發生在西半球的情況會有所不同，」保羅感嘆像葛理漢這樣的鷹派共和黨人，正逐漸左右川普的委內瑞拉政策。

上月國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)與國務卿魯比歐(Marco Rubio)在國會機密簡報中曾稱政權更迭非優先選項，讓當時的葛理漢感到不滿，直言推翻馬杜洛應是既定政策，「政府的政策是不是要把馬杜洛拉下台？如果不是，那就應該是。如果他真的下台了，接下來又會怎樣？我希望能聽到一個更清楚的答案，說明馬杜洛倒台後會發生什麼事，」葛理漢在會談後表示。

在委內瑞拉行動之後，葛理漢更進一步表示，共產主義的古巴政府可能會成為下一個垮台的目標。這位南卡羅來納州參議員在3日馬杜洛遭逮捕後，以兩個英文字回應，「Free Cuba(解放古巴)。」

他在受訪時並預言古巴總統狄亞士-卡奈(Miguel Díaz-Canel)政權已搖搖欲墜，稱共產獨裁在馬杜洛垮台後將難以生存，「在拿下馬杜洛之後，古巴的共產獨裁政權不可能繼續存續，已經結束了，只是時間早晚的問題，」他說。

不過，川普的軍事行動也引起部分「讓美國再次偉大」(MAGA)盟友的失望。前眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)指出，川普當初是以「讓美國再次偉大」作為競選口號，投票支持他的選民認為他會把美國利益放在第一位。她解釋說，委內瑞拉並非美國迫切需要關注的問題，「我們的鄰里就在這50個州之內，而不是南半球，」她說。

肯塔基州聯邦參議議員保羅。(路透)
肯塔基州聯邦參議議員保羅。(路透)

