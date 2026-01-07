WSJ : 歐洲憂川普「大棒外交」美中俄將瓜分天下

對於川普總統放話下一步要針對格陵蘭，格陵蘭總理尼爾森在記者會上悍然表示「別想」。（路透）

美軍3日活捉委內瑞拉 總統馬杜洛(Nicolas Maduro)之後，川普 總統揚言不惜在西半球其他地方動武，加碼要求美國必須取得丹麥 領地格陵蘭。華爾街日報6日分析，川普在拉丁美洲擁抱軍事干預主義，歐洲盟友外交回應只像場面尷尬時假裝咳嗽，盡量避免直接批評川普對委內瑞拉動手，但當川普再次高調表達覬覦格陵蘭的企圖時，歐洲國家則愈來愈憂慮，深怕西方聯盟從此瓦解。

同屬北約成員的丹麥呼籲美國不要再威脅取得長期盟友的領土，丹麥也說美軍若有奪取格陵蘭的任何行動，都將代表北約終止。主要北約成員國6日發表聲明力挺丹麥，呼籲美國以合作替代脅迫。

報導指出，過去短短幾天，歐洲地區瀰漫恐懼氣氛，擔心西方結盟將變得分崩離析。傳統盟邦害怕川普在美洲嘗到「大棒外交」甜頭之後，美國將積極推翻二戰以來以保護國家主權、限制武力使用為基準的國際秩序。

盟邦憂慮的是，行之多年的國際秩序瓦解之後，取而代之的將是強國以勢力範圍瓜分世界的局面，美國、中國、俄羅斯成為區域霸主，小國主權遭到削弱。

面對如此可能發展，歐洲政府的直覺反應是盡可能挽救西方社會的剩餘價值，包括對於美國在委內瑞拉的軍事干預採取委婉態度，避免觸怒川普。

法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)原說馬杜洛倒台將讓委國人民額手稱慶，但後來法國政府發言人說，馬克宏不支持軍事干預手段。德國總理梅爾茨(Friedrich Merz)、英國首相施凱爾(Keir Starmer)都避免評論美國突襲卡拉卡斯是否違反國際法。

歐洲領袖對於美國在委內瑞拉的軍事行動審慎回應，在國內均引起輿論強烈反彈，政治人物與時事評論員同聲譴責歐洲大陸不敢為以規則為基礎的國際秩序挺身而出，同一時間卻為了捍衛國際秩序而反對俄羅斯入侵烏克蘭。

巴黎智庫「國際暨戰略關係研究所」所長鮑尼法斯(Pascal Boniface)指出，歐洲人害怕川普，這種恐懼將助長川普的侵略。