我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國禁稀土輸日本 彭博：恐釀極端風險

中國網美被高薪誘騙到柬埔寨 疑「腿骨折、牙拔光」

白宮「不排除武力拿下格陵蘭」 魯比歐：先考慮1手段

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
2025年9月於格陵蘭西部一處峽灣的空拍圖。(路透)
2025年9月於格陵蘭西部一處峽灣的空拍圖。(路透)

紐約時報報導，白宮6日聲明，美國正討論以「一系列選項」取得格陵蘭，並未排除動用武力；國務卿魯比歐6日則在一場對國會的閉門簡報上表示，總統川普傾向以「購買」而非「入侵」的方式拿下格陵蘭。

白宮6日重申，取得格陵蘭是美國「國安優先事項」，並聲明「川普總統及其團隊正在討論一系列選項」以達成這項外交目標，「動用美軍始終是三軍統帥可運用的選項」。同日，川普也指示幕僚提交「取得格陵蘭」的更新版計畫。

另一方面，6日一場國會兩院軍事與外交政策委員會的閉門簡報上，川普政府原本就委內瑞拉情勢向議員說明，但因川普與白宮副幕僚長米勒近日對格陵蘭的強硬談話引發疑慮，參議院少數黨領袖舒默當場追問華府是否準備在其他地點動用軍事力量，舒默並點名墨西哥與格陵蘭。

對此，魯比歐淡化軍事行動的可能性，並透露白宮正採取強硬措辭施壓丹麥走向談判，不代表即將發動入侵，目標是向丹麥收購格陵蘭。

BBC報導，白宮聲明前數小時，多名歐洲領袖發表聯合聲明力挺丹麥，包括英國、法國、德國、義大利、波蘭、西班牙與丹麥。

聯合聲明指出，格陵蘭屬於其人民，相關決定僅能由丹麥與格陵蘭作出；歐洲各國並強調北極安全應由包括美國在內的北約盟國共同維護，同時須遵守《聯合國憲章》所確立的主權、領土完整與邊界不可侵犯原則。

格陵蘭 白宮 丹麥

上一則

川普對等關稅合法嗎？美國最高法院可能9日宣判

下一則

「沒有總統樣子」川普自爆梅蘭妮亞不喜歡他跳舞

延伸閱讀

川普對等關稅合法嗎？美國最高法院可能9日宣判

川普對等關稅合法嗎？美國最高法院可能9日宣判
談11月期中選舉 川普：共和黨必須贏否則我會被彈劾

談11月期中選舉 川普：共和黨必須贏否則我會被彈劾
川普要求委內瑞拉新領袖採取親美措施 驅逐反美勢力

川普要求委內瑞拉新領袖採取親美措施 驅逐反美勢力
美軍襲委內瑞拉計畫早就外流 魯比歐謝媒體未提前報導

美軍襲委內瑞拉計畫早就外流 魯比歐謝媒體未提前報導

熱門新聞

哥倫比亞總統裴卓。（歐新社）

才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…喊他「最好小心點」

2026-01-03 16:03
委內瑞拉總統馬杜洛與妻子佛羅雷斯。（路透檔案照）

抓捕細節曝光 馬杜洛夫婦「熟睡中被拖出臥室」

2026-01-03 11:11
一名德州居民正在填寫白卡申請表。法官29日裁定，衛生部自明年元月6日起，可與ICE共享「白卡」持有者的六項資料。(美聯社)

驅逐移民一大勝利 法院裁定1/6起ICE可共享白卡資料

2025-12-31 09:04
川普總統在社群媒體發布馬杜洛在美國軍艦上的照片。（路透）

美國強擄馬杜洛 意欲何為？

2026-01-03 12:06
馬杜洛在社媒Instagram上貼出他與中國特使邱小琪會見的照片。(取材自Instagram)

馬杜洛被抓前1天才會中特使喊兄弟情誼 分析：美敲山震虎

2026-01-03 20:45
（取自白宮X帳號）

川普發布馬杜洛最新照片：戴手銬、黑布蒙雙眼

2026-01-03 11:38

超人氣

更多 >
突襲委內瑞拉美國贏了面子 為何是中國更開心？

突襲委內瑞拉美國贏了面子 為何是中國更開心？
好市多榴槤餅「好吃又便宜」 華人讚不絕口、多次回購

好市多榴槤餅「好吃又便宜」 華人讚不絕口、多次回購
南加華人男女「搭夥」過日子 申請美籍因「通奸」被拒

南加華人男女「搭夥」過日子 申請美籍因「通奸」被拒
美國人窮得只剩「豪宅」？研究：住小房子反而更快樂

美國人窮得只剩「豪宅」？研究：住小房子反而更快樂
攝影師把錄影機放黃石公園洞穴中10年 拍到驚人畫面

攝影師把錄影機放黃石公園洞穴中10年 拍到驚人畫面