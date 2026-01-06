馬杜洛律師 61歲老將熟悉地緣政治法律戰「睡覺也在打官司」

我的頻道

編譯盧思綸／即時報導
委內瑞拉前總統馬杜洛的辯護律師波拉克（中）5日結束馬杜洛首場庭審後曾受訪。圖為他2024年波拉克為亞桑傑辯護後的檔案照。(路透)
委內瑞拉前總統馬杜洛5日在紐約首度出庭受審，站他身旁的辯護律師波拉克（Barry J. Pollack）被外媒火速起底。波拉克執業超過30年，曾為維基解密（WikiLeaks）創辦人亞桑傑辯護，同業形容他做事一絲不苟，擅長拆解複雜的法律概念讓陪審團聽懂，給人非常可信的印象，被說是「生活、呼吸、睡覺都在打官司」的訴訟老將。

現年61歲的波拉克（Barry J. Pollack）為紐約小型專業律所Harris St. Laurent & Weschler LLP的合夥人，是一名經驗老道的律師，熟悉牽涉複雜地緣政治的法律戰。

波拉克最廣為人知的案件，是替維基解密創辦人亞桑傑操盤在美國的訴訟，並在2024年與美國司法部談成認罪協商。那起纏訟13年的案件畫下句點，終結亞桑傑在英國的羈押，得以返回故鄉澳洲。亞桑傑因2010年至2011年間公開美國機密軍事與外交文件，被控違反《間諜法》；美方官員與調查人員曾指稱外洩內容恐危及國家安全。依認罪協議內容，亞桑傑就其中一項罪名認罪。

美國刑事辯護律師全國協會（NACDL）主席比瑞爾（Andy Birrell）表示，波拉克曾擔任NACDL主席，先前替亞桑傑這類在國際極具爭議的被告辯護，是如今接手馬杜洛案的重要暖身。他說，「高曝光案件永遠不缺挑戰，但波拉克是身經百戰的老將，這種場面他早就打過了。」

律界評鑑機構Chambers USA指出，波拉克在頂尖法律圈累積「做事周全、思考深刻」的口碑，甚至形容他「生活、呼吸、睡覺都在打官司」。紐約時報報導，曾替巴拿馬獨裁將軍諾瑞嘉（Manuel Noriega）辯護的律師梅伊（Jon May）表示，馬杜洛案交由波拉克接手，「不可能落入更好的人手中」。但梅伊也提醒，這並不代表波拉克「一定有足夠資源」替馬杜洛辯護。

諾瑞嘉1989年遭美軍逮捕，並在美國邁阿密受審定罪；由於馬杜洛和諾瑞嘉同樣是被美方以軍事行動逮捕並押往美國受審的外國領袖，外界常將兩案相提並論。

