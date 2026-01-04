我的頻道

「買新車是愚蠢行為」億萬富豪：想致富 別再買5樣東西了

圈內核心曝光？范斯缺席川普戰情室引揣測

川普：美國必須完全獲取委內瑞拉石油 以便重建委國

編譯葉亭均／即時報導
美國總統川普4日登上空軍一號前揮手致意。（美聯社）
美國總統川普表示，美國必須完全獲得委內瑞拉石油來重建委國。此前，委內瑞拉總統馬杜洛遭到美國拘捕，外界對委國領導情勢質疑升高。

川普周日（4日）搭乘空軍一號返回華盛頓途中對媒體表示：「我們必須完全獲得。我們必須獲取他們國家的石油和其他東西，以便我們能夠重建他們的國家。」

隨著馬杜洛在周末被捕、被押至紐約，同時面臨毒品、武器與恐怖主義相關指控，川普表示，美國石油公司將投入數十億美元，重建委內瑞拉日益崩壞的能源基礎建設。

川普表示，美國將與委內瑞拉代理總統羅德里格斯合作，但他也表示自己尚未與她通話，「我們在主導一切」。至於短期內是否舉行選舉，川普表示：「嗯，這要看情況。」接著補充說：「我們在委內瑞拉必須做一件事——讓它重回正軌。」

羅德里格斯周日晚間發表聲明表示，她邀請美國與她合作，「在國際法框架內，推動以共同發展為目標的合作議程，並強化長久的社群共存。」

川普也重申他先前在接受「大西洋月刊」專訪時，對羅德里格斯發出的警告。他對該雜誌表示：「如果她不做正確的事，她將付出非常慘痛的代價，可能比馬杜洛還要大。」在空軍一號上，他再次強調：「她將面臨的情況，可能會比馬杜洛更糟。」

川普 委內瑞拉 馬杜洛

