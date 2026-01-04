超越門羅主義 川普：這是「唐羅主義」恢復美主導地位

川普總統奇襲委內瑞拉，逮捕總統馬杜洛，震驚全球，他則是自稱此舉是門羅主義(Monroe Doctrine)的實踐。(美聯社)

川普 總統奇襲委內瑞拉 ，逮捕總統馬杜洛 (Nicolas Maduro)，震驚全球，他則是自稱此舉是門羅主義(Monroe Doctrine)的實踐。他還以「川普補充原則」(Trump Corollary)闡述門羅主義，強調「美國在西半球的主導地位地位永遠不會再受到質疑。」

門羅主義是美國第五任總統門羅(James Monroe)的外交觀點，主要是反對歐洲強權控制美洲。此一觀點形塑了美國兩個世紀的外交政策，也成為美國歷屆政府干預西半球事務的依據。

川普總統3日說明逮捕馬洛杜的軍事行動，以門羅主義來合理化他的決定。他甚至稱有些人現在將門羅主義結合他姓名字首(Donald Trump)，稱為「唐羅主義」(Don-roe Doctrine)。

川普表示，委國在馬杜洛的統治下，「導致我們的地盤不斷出現敵人，並且大量購買威脅到美國利益的攻擊武器。」他指出，「這樣的情況已違反美國兩個世紀以來的外交政策核心原則。」

他強調，「在我們的國家安全新策略下，美國在西半球的主導地位將永遠不會再受到質疑。」他說：「我們要我們的周圍都是友善的鄰居，我們要我們的周遭是穩定的環境與充足的能源。我們在那個國家有大量的能源。它十分重要，我們要妥善保護。我們為了自己，也為了全球，必須這麼做。」

至於美國治理委國否代表「美國第一」政策的體現，川普辯解此舉是門羅主義的實踐，旨在強化美國的力量。

川普在解釋他的國家安全策略時，以「川普補充原則」來闡述門羅主義是「恢復美國在西半球的主導地位。」

川普表示，「我們的國家安全新策略是美國在西半球的主導地位絕不會再受到質疑。幾十年來，美國政府都忽略，甚至加重了西半球的安全威脅。不過在川普政府，我們要以威猛之姿在我們的家園上重振美國聲威。」

「門羅主義：十九世紀美國的帝國與民族」(The Monroe Doctrine:Empire and Nation in Nineteenth Century Aamerica)一書作者塞克斯頓(Jay Sexton)表示，「從歷史上來看，委內瑞拉向來就是引發門羅主義行動的藉口。」