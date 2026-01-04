川普繞過國會用兵委內瑞拉 民主黨人批如「伊拉克2.0」

國會民主黨議員稱川普出兵委內瑞拉，未經國會同意，是「伊拉克2.0」，圖為1991年陸戰隊經科威特奔赴伊拉克。(美聯社)

美國出兵直接把委內瑞拉總統馬杜洛 (Nicolas Maduro)及其妻子押走，引發國會議員們批評白宮非法繞過國會，且似乎並未完善規畫後續行動，民主黨議員更痛批這形同「伊拉克戰爭2.0」；紐約市市長曼達尼 (Zohran Mamdani)亦致電川普 總統表達反對。

政治新聞網站Politico報導，參院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)表示「本屆政府曾三次向我保證，他們不會迫使委內瑞拉政權更迭或採取軍事行動。顯然他們沒有跟民眾坦誠相待。川普計畫接管委內瑞拉的想法應該讓所有美國人感到恐懼，我們以前就經歷過這種情況，並為此付出了慘痛的代價。」眾院少數黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)也說：「正如我們在伊拉克和阿富汗慘痛的教訓中所發現的，促進一個地區的安全與穩定需要的不僅僅是軍事力量。」

麻州民主黨籍眾議員莫頓(Seth Moulton)在X平台上發文，稱「國會並未授權這場戰爭，委內瑞拉對美國不構成迫在眉睫的威脅。這是魯莽的、人為的政權更迭，危及美國人民的生命(伊拉克戰爭2.0)，而且沒有後續計畫。戰爭的代價遠不止戰利品而已。」

有意參選2028年總統大選、民主黨亞利桑納州聯邦參議員凱利(Mark Kelly)亦發文指出，馬杜洛確實是一個殘暴非法的獨裁者，理應受到法律制裁，但他質疑美國最終目的，寫道「如果我們從伊拉克戰爭中學到什麼教訓，那就是丟炸彈或推翻領導人並不能保證民主、穩定或讓美國人更安全。」

紐時報導，曼達尼3日在新聞發布會上表示他已致電川普，親自表達反對美國發動攻擊並押走馬杜洛。「我打電話給總統並直接與他交談，表達了我反對這一行為。我告訴他反對追求政權更迭，也反對違反聯邦法和國際法。」記者追問後續時，曼達尼拒絕透露川普回應；曼達尼的助理說他3日下午打給川普，且通話內容很簡短。曼達尼說他明確表達了反對意見，然後「我們就到此為止」。

馬杜洛夫婦已被押至紐約，預計5日在紐約市出庭。曼達尼受訪時似乎承認他不能做些什麼，稱「我的責任是，無論聯邦政府採取什麼行動，都盡量減少對紐約人日常生活的影響。」