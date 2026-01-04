美石油公司將重返委內瑞拉 川普開條件：先投資基建

目前唯一獲准在委內瑞拉內經營石油的美國雪佛龍石油公司，平均每天出口15萬桶石油至美國墨西哥灣沿岸的煉油廠。(路透)

川普 總統在逮捕委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)之後明白表示，要重建委國石油 工業基礎建設，美國石油公司已準備重返委國。但是他也對美國業者開出條件，他們現在必須大手筆投資來重建委國已支離破碎的石油基建，否則不會獲得補償。

不過石油業界卻是心存疑慮，他們表示委國前景不明，要重建委國石油基礎建設有其難度。

委國是石油輸出國家組織(OPEC)的創始國之一，原油蘊藏量豐富，一直是美國石油業的投資重鎮，然而約20年前委國強人查維茲(hugo Chavez)擴大國有化政策，美國石油業在當地資產遭到沒收，損失慘重。

石油業界多年來一直期待能夠收回在委國遭到沒收的資產，如今川普政府終於同意幫助石油業達成心願。根據石油業界人士透露，最近幾周川普政府不斷與他們接觸，告訴他們如果要想為當年在委國遭沒收的油井與輸油管等資產獲得補償，就必須現在對委國進行大量投資，重建當地的石油基礎建設。專家指出，在逮捕馬杜洛後，川普政府計畫在過渡期間「治理」委國，而委國支離破碎的石油基礎建設將是最棘手的問題之一。

盡管已看到重回委國的曙光，美國石油業界卻是心存疑慮，他們表示在委國前景不明下，要進行投資，困難重重。

一位石油業界人士表示，川普政府在10天前就已提出重返委國重建當地石油設施的提議，但是該國石油基礎建設已破舊不堪，沒有一家石油公司能對其損壞情況做出精準的評估，更遑論進行投資。

石油業界人士表示，他們最為擔心的是人員、設備在委國的安全能否獲得保障；國際油價是否能確保他們在委國生產的石油獲利，以及在經歷這一連串事件後，委國在OPEC的地位能否繼續維持。

委國1970年代的石油日產量達350萬桶，然而現今的產量不及其當年的三分之一。委國的石油蘊藏量則高達3千億桶。

雪佛龍(Chevron)目前是唯一還在委國營運的美國石油公司，平均一日出口15萬桶石油至美國墨西哥灣 沿岸的煉油廠。至於美國另外兩大石油公司埃克森美孚(Exxon Mobil)與康菲(ConocoPhillips)，以及其他一些公司，在委國的資產早在20年前就被沒收。

萊斯大學(Rice University) 拉丁美洲能源計畫主任莫納迪(Francisco Monaldi)表示，在川普政府讓美國石油業重返委國的計畫下，雪佛龍應是居於最有利的地位。康菲重回委國的意願也高，因為該公司在當地擁有100億元的資產，除非返回委國，否則就等於是打水漂了。