我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／栽川普手上 馬杜洛押解影片曝 還祝旁人「新年快樂」

得了委國失了台灣？美學者：川普戰術恐成北京對台樣板

「實際上她沒有選擇」川普：委國副總統宣誓就任總統 願與美合作

編譯中心／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統3日表示，委內瑞拉副總統羅德里格斯 已宣誓就任總統並願與華盛頓合作。(美聯社)
川普總統3日表示，委內瑞拉副總統羅德里格斯 已宣誓就任總統並願與華盛頓合作。(美聯社)

川普總統3日表示，委內瑞拉副總統羅德里格斯(Delcy Rodriguez)已宣誓就任總統並願與華盛頓合作。美國將和一群人一起「治理」委內瑞拉，直到當地重回正軌。

其他消息報導則指，副總統羅德里格斯在隨後演說中表示，委國政府準備好要「捍衛」自己的國家，呼籲美國立即釋放馬杜洛及其妻子，並稱馬杜洛是「委內瑞拉唯一的總統」。

川普3日在佛州海湖莊園舉行記者會說明這波拘捕行動的相關細節。川普回應媒體提問時表示，「正在指派多位人選」。他說，「我們將和一群人一起來治理它(委內瑞拉)，確保它被適當治理」，重回正軌。

川普還稱，委內瑞拉副總統羅德里格斯不久前已宣誓就任委國總統。根據川普，羅德里格斯和美國國務卿魯比歐進行長時間的交談並說，「你需要什麼，我們都會配合」。

川普認為，羅德里格斯的態度相當得體，「但實際上她並沒有選擇」。

川普總統在記者會上同時否定今年的諾貝爾和平獎得主、反對派領袖馬查多(Maria Corina Machado)作為委內瑞拉臨時領導人的可能性，並表示華府目前正與馬杜洛之副手展開合作。

川普表示：「我認為她(馬查多)要成為領導人會非常困難。她在國內沒有足夠的支持，也沒有受到尊重。」

馬查多3日則在社群媒體上發文寫道：「委內瑞拉人民，自由的時刻已經到來！」 馬查多目前人在海外、確切地點不明。 

紐約時報日前報導，若馬杜洛下台，現任副總統羅德里格斯、內政部長卡貝友、反對派領袖之一的諾貝爾和平獎得主馬查多等六人，最可能取而代之。 

另外路透報導，據四名知情人士3日透露，委內瑞拉副總統羅德里格斯目前身在俄羅斯。 

前國務卿龐培歐3日受訪時稱，羅德里格斯不可信任。

但俄羅斯外交部3日稍晚否認此事，只表示在一次高層通話後，俄羅斯重申對委內瑞拉政府的支持，並駁斥了有關副總統羅德里格斯身在委內瑞拉的報導，稱其為「騙局」。

俄羅斯外交部在聲明中表示，外交部長拉夫羅夫在與羅德里格斯通話後，表達了俄羅斯「面對武裝侵略，堅定地與委內瑞拉人民站在一起」。

俄羅斯外交部另行向塔斯社表示，近期有關羅德里格斯身在俄羅斯的說法不實。 

委內瑞拉 川普 俄羅斯

上一則

美石油公司將重返委內瑞拉 川普開條件：先投資基建

下一則

委內瑞拉總統為何被送往紐約？2020年被紐約起訴未到案

延伸閱讀

從司機到總統 馬杜洛統治委內瑞拉13年 任內經濟陷崩盤

從司機到總統 馬杜洛統治委內瑞拉13年 任內經濟陷崩盤
美推翻馬杜洛削弱古巴 魯比歐曾稱「古巴倒台畢生夢想」

美推翻馬杜洛削弱古巴 魯比歐曾稱「古巴倒台畢生夢想」
馬杜洛2020年已被起訴 紐約聯邦法院審訊眾所矚目

馬杜洛2020年已被起訴 紐約聯邦法院審訊眾所矚目
馬杜洛被美軍抓捕後押至紐約 預計1/5首次出庭

馬杜洛被美軍抓捕後押至紐約 預計1/5首次出庭

熱門新聞

委內瑞拉總統馬杜洛與妻子佛羅雷斯。（路透檔案照）

抓捕細節曝光 馬杜洛夫婦「熟睡中被拖出臥室」

2026-01-03 11:11
國土安全部公布的新規生效，即日起含持有綠卡在內的非公民，出入境美國都一律要拍照。圖為海關要求入境者面對相機拍照。（美聯社）

國安部新規生效：含綠卡所有非公民 出入境要拍照

2025-12-27 04:58
哥倫比亞總統裴卓。（歐新社）

才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…喊他「最好小心點」

2026-01-03 16:03
一名德州居民正在填寫白卡申請表。法官29日裁定，衛生部自明年元月6日起，可與ICE共享「白卡」持有者的六項資料。(美聯社)

驅逐移民一大勝利 法院裁定1/6起ICE可共享白卡資料

2025-12-31 09:04
川普總統在社群媒體發布馬杜洛在美國軍艦上的照片。（路透）

美國強擄馬杜洛 意欲何為？

2026-01-03 12:06
（取自白宮X帳號）

川普發布馬杜洛最新照片：戴手銬、黑布蒙雙眼

2026-01-03 11:38

超人氣

更多 >
抓捕細節曝光 馬杜洛夫婦「熟睡中被拖出臥室」

抓捕細節曝光 馬杜洛夫婦「熟睡中被拖出臥室」
才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…喊他「最好小心點」

才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…喊他「最好小心點」
美國強擄馬杜洛 意欲何為？

美國強擄馬杜洛 意欲何為？
川普發布馬杜洛最新照片：戴手銬、黑布蒙雙眼

川普發布馬杜洛最新照片：戴手銬、黑布蒙雙眼
美對委內瑞拉發動襲擊 川普：委國總統馬杜洛夫婦已被抓、遣送出境

美對委內瑞拉發動襲擊 川普：委國總統馬杜洛夫婦已被抓、遣送出境