「實際上她沒有選擇」川普：委國副總統宣誓就任總統 願與美合作

川普總統3日表示，委內瑞拉副總統羅德里格斯 已宣誓就任總統並願與華盛頓合作。(美聯社)

川普 總統3日表示，委內瑞拉 副總統羅德里格斯(Delcy Rodriguez)已宣誓就任總統並願與華盛頓合作。美國將和一群人一起「治理」委內瑞拉，直到當地重回正軌。

其他消息報導則指，副總統羅德里格斯在隨後演說中表示，委國政府準備好要「捍衛」自己的國家，呼籲美國立即釋放馬杜洛及其妻子，並稱馬杜洛是「委內瑞拉唯一的總統」。

川普3日在佛州海湖莊園舉行記者會說明這波拘捕行動的相關細節。川普回應媒體提問時表示，「正在指派多位人選」。他說，「我們將和一群人一起來治理它(委內瑞拉)，確保它被適當治理」，重回正軌。

川普還稱，委內瑞拉副總統羅德里格斯不久前已宣誓就任委國總統。根據川普，羅德里格斯和美國國務卿魯比歐進行長時間的交談並說，「你需要什麼，我們都會配合」。

川普認為，羅德里格斯的態度相當得體，「但實際上她並沒有選擇」。

川普總統在記者會上同時否定今年的諾貝爾和平獎得主、反對派領袖馬查多(Maria Corina Machado)作為委內瑞拉臨時領導人的可能性，並表示華府目前正與馬杜洛之副手展開合作。

川普表示：「我認為她(馬查多)要成為領導人會非常困難。她在國內沒有足夠的支持，也沒有受到尊重。」

馬查多3日則在社群媒體上發文寫道：「委內瑞拉人民，自由的時刻已經到來！」 馬查多目前人在海外、確切地點不明。

紐約時報日前報導，若馬杜洛下台，現任副總統羅德里格斯、內政部長卡貝友、反對派領袖之一的諾貝爾和平獎得主馬查多等六人，最可能取而代之。

另外路透報導，據四名知情人士3日透露，委內瑞拉副總統羅德里格斯目前身在俄羅斯 。

前國務卿龐培歐3日受訪時稱，羅德里格斯不可信任。

但俄羅斯外交部3日稍晚否認此事，只表示在一次高層通話後，俄羅斯重申對委內瑞拉政府的支持，並駁斥了有關副總統羅德里格斯身在委內瑞拉的報導，稱其為「騙局」。

俄羅斯外交部在聲明中表示，外交部長拉夫羅夫在與羅德里格斯通話後，表達了俄羅斯「面對武裝侵略，堅定地與委內瑞拉人民站在一起」。

俄羅斯外交部另行向塔斯社表示，近期有關羅德里格斯身在俄羅斯的說法不實。